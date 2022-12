Dicembre è il mese dell’anno ideale per preparare dolci deliziosi da condividere con la propria famiglia e con gli amici. Se questo Natale desiderate preparare dei golosi dolcetti utilizzando il Bimby e siete in cerca di ispirazione, siete nel posto giusto! Abbiamo raccolto per voi una selezione delle migliori ricette per biscotti di Natale, torte natalizie e altri dolci perfetti per le festività.

Con il Bimby, anche preparare i dolci più complessi diventa semplice e intuitivo. Scegliete le ricette natalizie che più vi ispirano e iniziate oggi stesso a preparare dei dolcetti da regalare o servire a Natale come dessert!

Torta pandoro

Preparare il classico pandoro sfogliato richiede troppo tempo, per cui preferite optare per un’alternativa veloce e altrettanto golosa? Provate la soffice e deliziosa torta pandoro: si prepara con un impasto aromatizzato alla vaniglia, senza l’aggiunta di latte e burro.

Grazie alla lievitazione istantanea, non dovrete attendere lunghe ore e potrete prepararla con il Bimby anche all’ultimo minuto.

Crema per farcire il panettone e il pandoro

Ogni anno il panettone e il pandoro si contendono lo scettro di dolce natalizio più amato dagli italiani. Inutile dire che, al di là dei gusti personali, entrambi sono deliziosi e meritano almeno un assaggio. Per renderli ancora più golosi è possibile farcirli con della crema a base di panna e spumante, perfetta per il panettone, oppure con della crema di panna e mascarpone, più adatta al pandoro.

Zabaione

Un altro grande protagonista delle festività natalizie è lo zabaione: una deliziosa crema a base di uova, zucchero e marsala, spesso servita come dessert o come accompagnamento a biscotti o pasticcini (specialmente savoiardi, cantuccini e lingue di gatto).

Potete prepararlo con il Bimby in pochi minuti sia nella versione al vino bianco (che potete tranquillamente sostituire con del marsala) o nella versione senza liquore, adatta anche ai bambini.

Biscotti di Natale

Se anche voi sentite la necessità di sfornare teglie di biscotti per sentire l’atmosfera natalizia, potete preparare con il Bimby dei friabili biscottini di pasta frolla classica (potete aromatizzarla a piacere con cannella, zenzero, noce moscata e chiodi di garofano) o pasta frolla al cioccolato, da decorare a piacere con della ghiaccia reale o degli zuccherini.

Struffoli al cioccolato

Gli struffoli glassati al cioccolato sono una golosissima variante delle classiche frittelline napoletane dolci, che solitamente vengono servite durante le festività natalizie. Questi dolcetti sono amatissimi da grandi e piccini e sono ottimi da gustare ancora caldi. Preparatene tanti perché vanno subito a ruba!

Torrone

Morbido o croccante, con frutta secca o cioccolato: il torrone può essere preparato in tantissimi modi diversi, ma l’unica certezza è che piace sempre a tutti. Se desiderate da tempo provare a prepararlo in casa con il Bimby, Natale è il periodo giusto. Potrete servirlo come dolce a fine pasto o regalarlo ai vostri parenti e amici: sarà sicuramente un dono apprezzatissimo.

Carbone dolce

Chiudiamo questa raccolta di ricette con il carbone dolce: un dolce di zucchero e albumi che si regala ai bambini il giorno dell’Epifania. Divertitevi a prepararlo in casa con Bimby e aggiungetelo alla calza della Befana insieme a caramelle e cioccolatini per far felici i più piccoli!