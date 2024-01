Descrizione

Come da tradizione per i più piccoli, il giorno dell’Epifania non può mancare, appesa al camino o sotto l’albero di Natale, la calza della befana colma di tanti dolcetti: caramelle, cioccolatini, torrone, frutta secca e, per i bambini più birbantelli, qualche pezzetto di carbone. Che ci crediate o no, la ricetta per preparare in casa il carbone dolce con il Bimby è più semplice di quanto si possa immaginare. Non perdete occasione di provarla e sorprendete grandi e piccini!