La cucina francese è conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza e per la sua attenzione ai dettagli, nonché per l’uso certosino di ingredienti di alta qualità, in primis carni, formaggi e burro, ma anche verdure ed erbe provenzali.

Se amate sperimentare in cucina e non vi spaventa l’idea di cimentarvi nella preparazione di piatti gourmet, potete includere nel vostro menù di Natale una o più ricette natalizie tra quelle che vi proponiamo di seguito, così da creare un’occasione unica per voi e i vostri ospiti di assaggiare alcuni dei piatti più apprezzati della tradizione francese.

Foie gras

Il foie gras è una pregiata e costosa specialità culinaria francese, che si ottiene dal fegato ingrossato di oche o anatre.

Si prepara cuocendo a bagnomaria il fegato e frullandolo fino a ottenere un cremoso patè, che successivamente può essere utilizzato come condimento o servito come raffinato antipasto nelle grandi occasioni, tra cui Natale e Capodanno.

Vol au vent

I vol au vent sono uno gli antipasti francesi più veloci e sfiziosi che si possano preparare. Si possono preparare in casa con della semplice pata sfoglia o acquistare già pronti, limitandosi a scegliere il ripieno.

Ecco alcune ricette gustose a che potete includere nel vostro menù delle feste:

Galette des rois

La galette des rois è un dolce tradizionale francese che viene consumato durante il periodo delle festività natalizie. Il suo nome fa riferimento ai Re Magi, in quanto è tradizione servirla il giorno dell’Epifania. Si prepara con una friabile base di pasta frolla o pasta sfoglia che viene farcita con crema frangipane alle mandorle. L’usanza vuole che venga nascosta al suo interno una piccola sorpresa, (solitamente una fava): chi ha la fortuna di trovarla, viene incoronato “re” o “regina” per un giorno.

Bûche de Noël

Il bûche de Noël è un dolce natalizio tradizionale francese molto simile al classico tronchetto di Natale, e consiste in un rotolo di pan di Spagna farcito con crema pasticcera o panna montata, finemente decorato in modo tale da assomigliare a un tronco d’albero. Spesso la decorazione include ingredienti come la panna montata e lo zucchero a velo per simulare la neve e scaglie cioccolato per ricreare i rami, le foglie e la corteccia.

Croquembouche

Il Croquembouche è un celebre dolce francese creato dallo chef Marie-Antoine Carême, che consiste in una piramide di bigné farciti con crema pasticcera e caramellati in superficie, per certi versi simile alla piramide di profitterol. Il Croquembouche è un dessert dall’aspetto magnificente, che può essere alto da 20 cm fino a 1 metro. La sua preparazione è complessa e richiede tecnica, ma poterlo servire come dolce natalizio in una tavola con tanti ospiti regala indubbiamente grandi soddisfazioni.