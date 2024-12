Ricordo della nonna: il cocktail autunnale di Martina Bonci

Un cocktail autunnale da gustare

Il cocktail Ricordo della nonna, creato dalla talentuosa bartender Martina Bonci, rappresenta un’innovativa proposta per gli amanti della mixology. Questo drink autunnale è perfetto per essere sorseggiato dopo cena, magari in abbinamento a un dolce al cioccolato, ma la vera sorpresa è la sua versatilità: può essere gustato anche con piatti salati come i tortellini in brodo, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Ingredienti e preparazione

La ricetta di questo cocktail è un vero e proprio viaggio nei sapori autunnali. Gli ingredienti principali includono castagne, liquore alla pera, bourbon, vermut, amaretto, sciroppo di vaniglia e burro di arachidi. La preparazione avviene attraverso una tecnica innovativa chiamata fat washing, che conferisce al drink una consistenza setosa e un profumo avvolgente, senza alterarne il sapore originale.

Per preparare il cocktail, iniziate raccogliendo le castagne con il bourbon in un barattolo e lasciatele in infusione per una settimana. Dopo aver filtrato il bourbon, asciugate le castagne in forno a bassa temperatura. Conservate il bourbon in bottiglia, che basterà per circa 14 drink, e riponete le castagne in una scatola ermetica per preservarne la freschezza.

Il tocco finale

Per assemblare il cocktail, mescolate in un bicchiere 50 ml di bourbon infuso con le castagne, liquore alla pera, amaretto, vermut e sciroppo di vaniglia. Scaldate un cucchiaio di burro di arachidi a 45 °C, poi versatelo sul drink. Mescolate bene e lasciate raffreddare. Trasferite il mix in un bicchiere adatto al freddo e mettetelo in freezer fino a quando la parte grassa non si sarà solidificata. Filtrate il drink attraverso un filtro di carta in un bicchiere con ghiaccio e completate con una delle castagne preparate.

Chi è Martina Bonci?

Martina Bonci, originaria di Gubbio, ha scoperto la sua passione per la miscelazione fin da giovane. Oggi è Bar Manager al Giardino 25, il caffè e cocktail bar di Gucci a Firenze, dove propone cocktail colorati e stagionali. Recentemente, è stata premiata come miglior bartender d’Italia ai Barawards di Bargiornale e per BlueBlazeR, riconoscimenti che attestano la sua abilità e creatività nel mondo della mixology.