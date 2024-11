Un dolce gustoso ma anche tanto semplice si basa sulla ricotta, ingrediente utilizzato in tantissime ricette, ma senza cottura! Scoprite ben 7 dolci senza cottura a base di ricotta.

Dolci di ricotta: 7 ricette veloci senza cottura

Ottenuta dal siero del latte, la ricotta è un ingrediente versatile, genuino, ricco di vitamine e sali minerali. Dal sapore delicato, alle volte neutro, e dalla consistenza soffice, è perfetta anche per preparare dolci! Scoprite ben 7 ricette di dolci con ricotta ma senza cottura, ancora più veloci da fare.

Coppe caffè e amaretti

Una ricetta veloce senza cottura prevede di preparare delle coppe al caffè con gli amaretti come delizioso dessert al cucchiaio, pronto in pochissimi minuti. La crema si può realizzare semplicemente con la ricotta e la panna. Vi basterà comporre le vostre deliziose coppe, alternando gli strati, e servirle. Il risultato sarà sensazionale e conquisterà il palato dei vostri ospiti!

Cheesecake alle pesche

Altra ricetta di un dolce senza cottura è la cheesecake alle pesche. Provate ad aggiungere alla base un cucchiaio di miele di fiori d’Arancio, per un gradevole aroma floreale. Per le pesche scegliete le nettarine, dalla polpa soda e dai sentori profumatissimi. Otterrete una torta leggera e appagante anche perché veloce da fare.

Cheesecake al limone con ricotta

Altra variante è la cheesecake al limone con ricotta. La ricetta non prevede alcun tipo di cottura, come le altre, ed è molto facile da realizzare. Il sapore di limone risulta molto intenso, questo perché viene aggiunta sia la scorza che il succo. Meglio una ricotta vaccina, delicata e più morbida e gustosa.

Cheesecake con lamponi e ricotta

Questa ricetta senza cottura prevede la fusione di due ingredienti perfetti insieme ossia il cioccolato e i lamponi. Per la copertura amara/acidula di fondente triturato con i lamponi freschi interi si unisce perfettamente alla crema di ricotta e vaniglia.

Ricotta in tazza

Il dolce in tazza con la ricotta fa parte di quelli al cucchiaio e veloci da preparare quando si hanno pochi ingredienti a disposizione. Vi basterà mantecare assieme lo yogurt e la ricotta con un po’ di latte, unirvi i biscotti che più preferite, e le mandorle in scaglie.

Dolce di ricotta e pistacchi

Il dessert di ricotta e pistacchi è composto da panna, ricotta, marsala, rum, zucchero a velo e tuorli, da mettere in uno stampo da plumcake foderato da pellicola e messo a riposo in freezer almeno due ore quindi non c’è cottura! Mettetelo su di un piatto da portata e decorate con panna e granella di pistacchio.

Mousse di ricotta senza panna

La mousse di ricotta è senza panna ma ugualmente cremosa e leggera, e può essere servita in assoluto in un bicchiere da dolce. Potete utilizzarla anche come ripieno per torte. Oppure potete fare una mousse con scaglie di cioccolato e fragole e ricotta.