Un antipasto innovativo

I waffle salati con salsa al formaggio rappresentano un’idea originale per un antipasto che sorprende e delizia. Questa preparazione, tipicamente dolce, viene reinterpretata in chiave salata, rendendola perfetta anche per un brunch raffinato. Grazie alla collaborazione con lo chef Antonio Guida, due stelle Michelin, questa ricetta è stata affinata per garantire un’esperienza gastronomica unica.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare questi deliziosi waffle, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. Gli ingredienti principali includono patate, farine, uova e formaggi. La preparazione inizia con la pelatura e la schiacciatura delle patate, che vengono poi mescolate con la farina e le uova montate. Questo passaggio è cruciale per ottenere un impasto leggero e arioso, come suggerito dallo chef Guida. La cottura avviene in una piastra per waffle, dove il composto viene versato e cotto fino a ottenere una doratura perfetta.

La salsa al formaggio: un tocco di classe

La salsa al formaggio è l’elemento che rende questi waffle ancora più speciali. Preparata con fontina e Parmigiano, la salsa viene realizzata fondendo i formaggi con la panna a bagnomaria, per poi essere frullata fino a ottenere una consistenza cremosa. Questo condimento non solo arricchisce il piatto, ma offre anche un contrasto di sapori che esalta la leggerezza dei waffle. Serviti tiepidi e accompagnati da scaglie di tartufo, questi waffle diventano un antipasto gourmet che non può mancare nelle occasioni speciali.