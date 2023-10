Dolci autunnali senza cottura: 10 ricette facili e veloci

L’autunno è una stagione che ci regala dei frutti deliziosi, come i cachi, i fichi, le noci e le mandorle, con i quali possiamo un’ampia varietà di dolci golosi e profumati. Chi ha detto che per preparare dei dolci autunnali bisogna per forza accendere il forno? Esistono tante ricette che non richiedono cottura, semplici da preparare e irresistibilmente deliziose.

In questo articolo vi proponiamo 10 ricette di dolci autunnali senza cottura, che potete preparare anche quando avete poco tempo. Troverete dei golosissimi dessert al cucchiaio, come la crema al latte aromatizzata con il pumpkin spice o il budino di cachi, ma anche dei dolcetti croccanti da gustare come snack anche fuori casa, come le barrette di avena e miele e i biscotti alle mandorle senza cottura.

Abbiamo aggiunta alla raccolta anche alcune cheesecake, che richiedono più tempo ma possono essere servite anche nelle occasioni speciali. Proseguite la lettura e scegliete le ricette che più vi ispirano, oppure provatele tutte: sono una più buona dell’altra!

La prima ricetta che vi proponiamo una crema al latte semplicissima, che si prepara con soli tre ingredienti: panna montata, mascarpone e latte condensato. Per renderla più autunnale, vi basterà aggiungere un pizzico di pumpkin spice, una miscela di spezie che viene utilizzata per aromatizzare i classici dolci americani come la torta alla zucca e il pumpkin spice latte: un cremosissimo cappuccino alla zucca al profumo di cannella, noce moscata, chiodi di garofano e zenzero. Consigliamo di servirla in coppette, decorata con dei biscotti sbriciolati come i frollini pan di zenzero.

Se volete preparare in casa uno snack autunnale da gustare a merenda anche quando vi trovate fuori casa, date un’occhiata alla ricetta delle barrette di avena e miele, arricchite con burro di mandorle e mandorle tritate. Non richiedono cottura, in quando basta mescolate tutti gli ingredienti, creare le barrette e lasciarle rassodare in frigorifero. Sono energetiche, sane e gustose, perfette anche per chi cerca uno snack nutriente da consumare dopo l’allenamento.

Se volete preparare un dolce da servire in un’occasione speciale, la cheesecake noci e miele è la scelta ideale. Si prepara con una base croccante di biscotti secchi sbriciolati e burro fuso, sovrastata da una fresca crema di formaggio spalmabile, panna montata, zucchero a velo, noci tritate e miele. Un’irresistibile delizia per chiunque ami i dolci freddi.

Non è sempre necessario accendere il forno per preparare i biscotti, e questa ricetta ne è la prova. Irresistibili biscotti alle mandorle, arricchiti con muesli, panna e cioccolato fondente: così buoni che uno tira l’altro!

Se amate fare colazione con il porridge, anche in autunno potete preparare un cremosissimo porridge senza cottura, semplicemente lasciando riposare l’avena con il latte vegetale per tutta la notte in frigo. Al mattino vi basterà guarnirlo con della frutta secca o della frutta fresca di stagione. Potete aromatizzarlo anche con l’aggiunta di spezie come la cannella, oppure arricchirlo con del cioccolato fondente in scaglie.

Potete provare anche i biscotti senza cottura all’arancia, dei dolcetti senza glutine e senza lattosio che si preparano con soli 3 ingredienti: farina di mandorle, zucchero semolato e scorza di arancia.

Il budino è un classico esempio di comfort food amato da grandi e piccini. Solitamente si prepara scaldando sul fuoco una miscela di latte, zucchero e cacao, ma se vi dicessimo che esiste un’alternativa fresca e veloce? Provate il nostro budino di cachi e cioccolato: un dessert sano e delizioso, realizzato senza zuccheri aggiunti.

Sempre con i cachi, potete preparare una crema leggera e fresca, arricchita con ricotta, zucchero a velo e cannella. Si prepara semplicemente frullando tutti gli ingredienti, dopodiché è sufficiente lasciarla riposare in frigorifero per alcune ore, per ottenere un desser fresco e raffinato.

Desiderate preparare uno snack energetico, goloso e autunnale, pronto da gustare in pochi minuti? Provate le palline di fichi secchi, cioccolato e cannella, arricchite con mandorle e noci: rimarrete deliziati dal loro sapore naturalmente dolce e dal loro irresistibile profumo speziato.

Concludiamo questa raccolta di ricette con un dolce davvero speciale, una cheesecake che ha come protagonista uno dei frutti più amati dell’autunno, i fichi freschi. Fresca, cremosa e delicata, una meraviglia per gli occhi e una delizia per il palato, che siamo certi vi farà innamorare al primo morso.