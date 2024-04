Stai cercando ricette per preparare dolci senza cottura per bambini? Ecco una deliziosa raccolta di dolci senza cottura per bambini.

Stai cercando ricette per preparare dolci senza cottura per bambini? Ecco una deliziosa raccolta di dolci senza cottura per bambini, che eliminano il rischio di spiacevoli scottature e che renderanno davvero piacevole cucinare insieme ai vostri bambini.

Preparare dolci senza cottura assieme ai bambini può rivelarsi utile per coinvolgere i più piccoli nella preparazione di pietanze davvero golose. I ricette proposte sono tutte di facile esecuzione e quindi adatte anche ai bambini.

Tantissimi sono i dolci senza cottura per bambini da preparare insieme, dalle palline di cocco, ai biscottini e poi ancora dalla banana pops fino ai dolci tradizionali. Scopriamo allora insieme golose idee per preparare dolci senza cottura per bambini.

Dolci senza cottura per bambini: 10 idee

Banana Pops

I vostri bambini non ne vogliono sapere di mangiare la frutta? Nessun problema, ecco questa golosissima ricetta a base di banane, la Banana Pops, che oltre ad essere molto nutriente, diventerà un dolce amatissimo dai bambini. Le banana pops sono semplicemente frutta fresca, cioccolato e codine di zucchero. E sono molto facili da preparare, si tratta solo di avere un po’ di pazienza e lasciare le banane in freezer così da ricoprirle più facilmente con il cioccolato. Qui la ricetta completa.

Palline di cocco

Le palline di cocco sono dei dolcetti che si preparano con pochi ingredienti e in pochissimo tempo. Le palline di cocco sono piccole golosità da preparare con i piccoli perchè sono dolci senza cottura e davvero veloci da preparare. Questa ricetta può essere tranquillamente convertita in vegan sostituendo il burro con la margarina e il latte vaccino con quello vegetale. Qui la ricetta completa.

Tiramisù alle fragole

Tra i dolci senza cottura per bambini non poteva mancare il tiramisù alle fragole. Il tiramisù alle fragole è un dolce al cucchiaio davvero goloso , perfetto come alternativa al classico tiramisù e non essendo presente, tra gli ingredienti, il caffè è un dolce adatto anche ai bambini. Il tiramisù alle fragole è un dessert buonissimo e goloso che potete realizzare in casa con l’aiuto dei vostri bimbi. La preparazione è infatti molto semplice. Qui la ricetta completa.

Cheesecake al cioccolato

La cheesecake al cioccolato è un dolce buonissimo e che non richiede cottura. Fresca e golosa la Cheesecake al cioccolato senza cottura ha una base di biscotti, crema al cioccolato e philadelphia ed infine ciuffetti di panna. La cheesecake al cioccolato fredda è un dolce senza cottura che piace proprio a tutti, soprattutto ai più piccini. Qui la ricetta completa.

Zuccotto gelato

Lo zuccotto gelato è un dolce estivo che non richiede cottura. Per la gioia di grandi e piccini esistono tantissime varianti della ricetta a base di frutta o cioccolato. La sua preparazione è semplicissima, anche perché si utilizza del gelato già pronto. Qui la ricetta completa.

Macarons

I macarons sono dei pasticcini francesi a base di meringhe, un composto fatto di albume , farina di mandorle, e zucchero. Questi deliziosi pasticcini sono noti anche in Inghilterra, dove vengono chiamati macaroon. Hanno un aspetto raffinato e vengono realizzati con un impasto semplice, costituito da chiare d’uovo, farina di mandorle e zucchero. Qui la ricetta completa.

Dolcetti di riso soffiato

Cioccolatini al riso soffiato, buoni, golosi e ricchi di varianti. Li potete lasciare bianchi oppure colorare con il cioccolato al latte e decorare con il cocco grattugiato. I dolcetti di riso soffiato sono dei dolcetti adatti per ogni occasione. Gustosi e leggeri, si possono mangiare a colazione o a merenda. Qui la ricetta completa.

Brownies senza cottura

I brownies senza cottura sono dei dolcetti facili e veloci da fare, ma soprattutto deliziosi, che ricordano un pochino il salame al cioccolato. I brownies senza cottura sono dei dolci che non necessitano l’utilizzo del forno e vengono realizzati con ingredienti naturali e soprattutto crudi. Proprio per questo i brownies senza cottura sono ideali anche per i vegani e per i crudisti. Si tratta di dolcetti molto semplici da realizzare con una preparazione che non vi porterà via molto tempo ma che darà vita ad un risultato davvero ottimo. Qui la ricetta completa.

Salame al cioccolato

Il salame di cioccolato, anche chiamato salame turco, salame vichingo o salame inglese, è un dolce a base di cioccolato e biscotti che rassomiglia ad un salame. E’ un dolce molto amato e diffuso in tante zone d’Italia. In Emilia Romagna si usa spesso come dolce di fine pasto, soprattutto nel periodo natalizio e pasquale.Il salame di cioccolato non prevede cottura, ma un riposo in freezer a rassodare. Questo passaggio è inoltre importante per la sicurezza alimentare essendo preparato con le uova crude. E’ molto importante quindi prepararlo con uova molto fresche e di qualità. Qui la ricetta completa.

Dolcetti con Pavesini

I dolcetti con Pavesini senza cottura, sono pavesini farciti di mascarpone e Nutella. Un dolcetto facile e veloce da preparare, che i bimbi, ma anche i grandi di sicuro adoreranno e che è possibile personalizzare in mille modi, ad esempio usando la marmellata al posto della nutella e bagnando i biscotti nel succo di frutta o in solo latte. Qui la ricetta completa.