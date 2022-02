Rigatoni al forno: un classico primo piatto, rustico e saporito

Descrizione

I rigatoni al forno sono un grande classico della cucina italiana, irresitisibilmente cremoso, appetitoso e saporito. Potete portarli in tavola la domenica o servirli in qualasiasi altra occasione speciale. A un buon piatto di rigatoni caldi non si rinuncia mai, specialmente se preparati come da tradizione con abbondante sugo di pomodoro, besciamella e formaggio filante. Assaggiateli nella nostra versione vegetariana e provateli anche con l’aggiunta di polpettine o prosciutto cotto a cubetti.