Descrizione

Le chips di zucca sono una sfiziosa alternativa alle classiche chips di patate, semplicissime da preparare in casa e ideali da servire come snack, aperitivo o antipasto, da sole o accompagnate con un mix di salse fatte in casa, come della maionese o del guacamole. Irresistibilmente croccanti, aromatiche e ricche di gusto, ma anche leggerissime e genuine: impossibile rinunciavi!