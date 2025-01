Un piatto nato per caso

Il Riso, oro e zafferano è un piatto che ha segnato un’epoca nella ristorazione italiana. Creato da Gualtiero Marchesi nel 1981, questo risotto non è solo un semplice piatto, ma un’opera d’arte culinaria. La sua genesi è avvenuta quasi per caso, quando un cliente, il signor Angeletti, chiese allo chef di utilizzare foglie d’oro commestibili in un piatto. Nonostante la mancanza di preparazione, Marchesi decise di adagiare la foglia d’oro su un risotto già previsto nel menù, dando vita a una combinazione inaspettata che avrebbe rivoluzionato la cucina.

Il risotto come espressione artistica

Il piatto è stato dimenticato per alcuni anni, fino a quando nel 1985 il fotografo Riccardo Marcialis contattò Marchesi per un servizio fotografico. Fu allora che il risotto tornò in auge, diventando uno dei simboli della cucina marchesiana. Marchesi ha sempre sostenuto che la cucina non è solo una questione di sapori, ma anche di estetica. Il Riso, oro e zafferano rappresenta perfettamente questa filosofia, poiché unisce la tradizione italiana con un design innovativo. La foglia d’oro non è solo un elemento decorativo, ma un modo per enfatizzare la bellezza del piatto, creando un contrasto visivo tra il riso giallo e il nero della ceramica.

Un’esperienza sensoriale unica

Il momento di gustare il Riso, oro e zafferano è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Marchesi ha sempre sottolineato l’importanza di mangiare con il cucchiaio e non con la forchetta, per rompere la foglia d’oro e liberare i profumi del risotto. Questo atto simbolico rappresenta la distruzione di un’opera d’arte, ma al contempo ne sottolinea il valore intrinseco. Oggi, il piatto è preparato presso il ristorante La Terrazza Marchesi al Grand Hotel Tremezzo di Como, utilizzando foglie d’oro a 23 carati, garantendo così un equilibrio tra tradizione e modernità.

Un simbolo di innovazione culinaria

Il Riso, oro e zafferano non è solo un piatto, ma un simbolo di come la cucina possa evolversi e adattarsi nel tempo. Gualtiero Marchesi ha saputo unire la sua passione per la gastronomia con un approccio artistico, creando un piatto che continua a stupire e affascinare. Con un certificato numerato che accompagna ogni porzione, il risotto rappresenta un’esperienza esclusiva, un viaggio tra sapori e visioni che celebra la grande tradizione culinaria italiana.