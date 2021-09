Descrizione

Il riso venere con salmone e zucchine è un gustoso primo piatto senza glutine, ottimo da gustare sia caldo che freddo come insalata. Il riso venere è una varietà di riso integrale dal colore intenso nero/viola e dal sapore aromatico, che richiede almeno 40-45 minuti di cottura: se volete dimezzare i tempi, potete utilizzare la pentola a pressione oppure acquistare il riso venere parboiled. In pochi passaggi otterrete un primo piatto gourmet, invitante, ricco di gusto e assolutamente genuino, ideale da servire anche in un’occasione speciale.