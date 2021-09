Descrizione

I fiori di zucca gratinati sono un antipasto rustico e saporito, ideale da servire come alternativa leggera ai classici fiori di zucca fritti. Dorati, croccanti e ricchi di gusto: i fiori di zucca cotti al forno sono una vera delizia per grandi e piccini, si preparano in un attimo e sono perfetti da gustare anche come finger food durante un aperitivo.