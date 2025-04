Il pesce persico: un ingrediente pregiato

Il pesce persico è un pesce d’acqua dolce molto apprezzato nella cucina italiana, in particolare nelle regioni del nord, dove i laghi offrono un habitat ideale per questa specie. Il persico reale (Perca fluviatilis) è il più comune e viene spesso utilizzato in ricette tradizionali. Le sue carni bianche e compatte, dal sapore delicato, lo rendono un ingrediente versatile e amato da molti chef. In alternativa, si può trovare anche il persico del Nilo (Lates niloticus), che ha dimensioni maggiori e un sapore simile, ma è meno comune nei mercati italiani.

Preparazione del risotto al pesce persico

Per preparare un risotto al pesce persico perfetto, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di qualità. Iniziate preparando un brodo vegetale che servirà per cuocere il riso. Scegliete un riso di qualità, come il Carnaroli, noto per la sua capacità di assorbire i sapori e mantenere la cremosità. In una casseruola, soffriggete una cipolla tritata in burro, quindi tostate il riso fino a quando non diventa traslucido. Sfumate con vino bianco secco e iniziate ad aggiungere il brodo caldo poco alla volta, mescolando frequentemente per ottenere una consistenza cremosa.

Frittura del pesce persico

Nel frattempo, preparate i filetti di pesce persico. Infarinate i filetti e friggeteli in una padella con burro e foglie di salvia, che aggiungeranno un aroma unico al piatto. La frittura deve essere veloce, in modo da mantenere la carne del pesce morbida e succosa. Una volta dorati, scolateli e metteteli da parte. Per completare il piatto, sciogliete un’altra noce di burro nella stessa padella, aggiungendo altre foglie di salvia fino a ottenere un burro nocciola, che darà un tocco finale di sapore al risotto.

Impiattamento e servizio

Per servire, disponete il risotto in un piatto o in un vassoio di portata, adagiando sopra i filetti di pesce persico fritti. Irrorate con il burro nocciola e decorate con qualche foglia di salvia. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma rappresenta anche un pezzo della tradizione culinaria del nord Italia, perfetto per una cena speciale o un pranzo in famiglia. Servite subito e godetevi il gusto autentico del risotto al pesce persico, un’esperienza gastronomica che conquisterà tutti.