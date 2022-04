Descrizione

Il risotto al pomodoro con cialda corallo è un primo piatto gourmet che potete servire nelle occasioni speciali per far colpo sui vostri ospiti. La base di questa ricetta è un semplicissimo risotto alla passata di pomodoro, dal profumo aromatico e mediterraneo, servito con una croccantissima cialda fatta in casa con farina, acqua e paprika.