Risotto all’isolana: un gustoso piatto tipico della cucina veronese

Descrizione

Il risotto all’isolana è un tradizionale primo piatto originario dell’Isola di Scala, in provincia dei Verona. La ricetta venne ideata nel 1967 dal Cavalier Pietro Secchiati e da allora viene riproposta in occasione dell’annuale Fiera del Riso. Gli ingredienti di questo piatto sono molto semplici e ricchi di gusto: riso Vialone Nano, carne di vitello, lombata di maiale e grana per mantecare. Le dosi sono state modificate nel 2016, durante la 50esima edizione della Fiera del Riso, portando le dosi della lombata da 100 a 300 grammi per 500 g di riso. Oggi vi proponiamo l’ultima versione di questo piatto: una specialità dal gusto intenso che non potrà che lasciarvi estasiati.