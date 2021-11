Torta al semolino con gocce di cioccolato: ricetta semplice e golosa La ricetta semplice e golosa della torta al semolino con gocce di cioccolato: un soffice e invitante dolce casereccio, perfetto per la colazione e la merenda.

Cheesecake ai frutti di bosco: un dessert fresco e invitante La ricetta fresca e golosa della cheesecake ai frutti di bosco: un irresistibile dolce al cucchiaio a base di biscotti secchi, mascarpone e panna.

Pane dolce: ricetta ideale per la colazione e la merenda Come preparare in casa il soffice e delizioso pane dolce: un irresistibile pan brioche al burro, ideale da gustare a colazione o come spuntino.

Muffin alla zucca con ripieno cremoso: dolcetti soffici e invitanti Come preparare in casa i deliziosi muffin alla zucca con ripieno cremoso di cioccolato: dei soffici dolcetti perfetti per la merenda e gli spuntini.

Torta coi becchi: la ricetta della tradizionale quiche toscana Come preparare la tradizionale torta coi becchi originaria di Lucca: una quiche dolce e salata di pasta frolla, farcita con bietole, uvetta e pinoli.

Devil’s food cake: ricetta al cioccolato di origine americana La ricetta originale americana della deliziosa devil’s food cake: una soffice e golosa torta al cacao, farcita e ricoperta di ganache al cioccolato.

Funnel cake: la ricetta originale delle deliziose frittelle americane La ricetta dei deliziosi funnel cake di pastella: dei golosi dolcetti fritti spesso venduti nei luna park americani, semplicissimi da preparare in casa.

Frittelle del luna park: dolcetti amati da grandi e piccini Come preparare in casa le classiche frittelle del luna park zuccherate: dei dolcetti di pasta lieviatata amati da grandi e piccini, ideali da gustare caldi.

Rotolo dolce di zucca: un delizioso dessert autunnale speziato Come preparare il rotolo dolce di zucca: un delizioso dessert di soffice pasta biscotto speziata, farcito con una delicata mousse di panna e mascarpone.

Strudel di castagne: un dessert autunnale, speziato e invitante La ricetta del delizioso e aromatico strudel di castagne: un dolce rustico e autunnale, arricchito con uva passa, pinoli e rum.