Scopri come preparare un risotto avvolgente con zucca, fagioli e prosciutto crudo.

Ingredienti per un risotto perfetto

Per preparare un delizioso risotto alla zucca con fagioli e prosciutto crudo, avrai bisogno di:

320 g di riso Arborio

300 g di zucca (preferibilmente della varietà “Cappello da prete”)

150 g di fagioli lessati

100 g di prosciutto crudo

1 cipolla

1 litro di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco secco

30 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva q.b.

Prezzemolo fresco per guarnire

Preparazione del risotto

Inizia preparando il brodo vegetale, portando a ebollizione un litro d’acqua con due misurini di granulare. Nel frattempo, trita finemente la cipolla e taglia la zucca a dadini. Prepara il prosciutto crudo a listerelle.

In una casseruola, scalda un cucchiaio d’olio e una noce di burro. Aggiungi la cipolla e falla appassire a fuoco lento. Dopo qualche minuto, unisci il prosciutto crudo e lascia insaporire per un paio di minuti. A questo punto, aggiungi la zucca e cuoci per 1-2 minuti, mescolando bene.

Versa il riso nella casseruola e fallo tostare per un paio di minuti, mescolando continuamente. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Inizia quindi ad aggiungere il brodo, un mestolo alla volta, mescolando costantemente per evitare che il riso si attacchi.

Completamento e servizio

Quando il riso è quasi cotto, circa 14 minuti dopo l’inizio della cottura, aggiungi i fagioli lessati e mescola bene. Aggiungi una noce di burro e il parmigiano grattugiato, mescolando fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiusta di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Servi il risotto caldo, guarnito con prezzemolo fresco tritato. Questo piatto è perfetto per le cene autunnali e può essere accompagnato da un buon vino bianco.

Varianti e suggerimenti

Il risotto alla zucca è un piatto versatile che si presta a molte varianti. Puoi provare ad aggiungere ingredienti come gorgonzola, salsiccia o anche un tocco di aceto balsamico per un sapore più deciso. Sperimenta con le varietà di zucca per trovare quella che più ti piace e rendi il tuo risotto unico e speciale.