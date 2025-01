Ingredienti per un risotto perfetto

Per preparare un delizioso risotto con zucca e speck, avrai bisogno di alcuni ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

320 g di riso Arborio

400 g di zucca

150 g di speck

1 cipolla

1 litro di brodo vegetale

50 g di burro

50 g di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Noce moscata (opzionale)

Preparazione del risotto con zucca e speck

Iniziamo la preparazione del nostro risotto. Per prima cosa, pulisci e taglia la zucca a cubetti. In una casseruola, scalda un filo d’olio extravergine d’oliva e aggiungi la cipolla tritata finemente. Fai soffriggere fino a quando la cipolla diventa trasparente.

A questo punto, unisci i cubetti di zucca e lascia cuocere per circa 10 minuti, finché non diventano morbidi. Aggiungi il riso e tostalo per un paio di minuti, mescolando bene per farlo insaporire.

Inizia ad aggiungere il brodo caldo, un mestolo alla volta, mescolando frequentemente. Continua a cuocere per circa 18-20 minuti, fino a quando il riso è al dente. Nel frattempo, in una padella a parte, rosola lo speck tagliato a striscioline fino a renderlo croccante.

La mantecatura e il tocco finale

Quando il risotto è pronto, spegni il fuoco e aggiungi una noce di burro e il parmigiano grattugiato. Mescola energicamente per mantecare il risotto, rendendolo cremoso e avvolgente. A questo punto, incorpora lo speck croccante e, se desideri, una spolverata di noce moscata per esaltare il sapore della zucca.

Servi il risotto caldo, decorando con qualche cubetto di zucca e una spruzzata di pepe nero. Questo piatto è perfetto per una cena autunnale, da gustare in compagnia di amici o familiari.

Consigli per la conservazione e varianti

Il risotto con zucca e speck si conserva in frigorifero per 1-2 giorni, in un contenitore ermetico. Quando lo riscaldi, aggiungi un mestolo di brodo per riportarlo alla sua cremosità originale. Se desideri una versione vegetariana, puoi sostituire lo speck con delle noci tostate o dei funghi porcini, mantenendo comunque un sapore ricco e avvolgente.

Questo risotto è un piatto che non passa mai di moda, ideale per ogni occasione, dalle cene informali a quelle più eleganti. Semplice ma raffinato, è perfetto per coccolarsi nelle fresche giornate autunnali.