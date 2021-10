Descrizione

Il risotto alla zucca con funghi e salsiccia è un prelibato primo piatto dal ricco sapore autunnale, ideale da portare in tavola sia durante un semplice pranzo in famiglia, sia nelle occasioni speciali. Semplicissimo da preparare e senza glutine: ottimo da assaporare ancora caldo e insaporire a piacere con del parmigiano in scaglie.