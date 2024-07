Descrizione

Il risotto con zucca e pancetta è un gustoso primo piatto invernale, ottimo da portare in tavola anche nelle migliori occasioni per deliziare i propri ospiti. Semplice, genuino e stuzzicante: impossibile non rimanere conquistati dal suo sapore delicatamente dolce e speziato allo stesso tempo. Scoprite subito come prepararlo con il Bimby in pochi e semplici step seguendo la nostra ricetta.