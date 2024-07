Ma come conservare gli asparagi in frigo? Scoprite le modalità quando sono già cotti e quanto durano.

Gli asparagi sono tra gli alimenti più delicati e che deteriorano facilmente, ma come conservare questi ortaggi? Scopriamo le modalità in frigo anche quando sono cotti.

Come conservare gli asparagi in frigo: cotti o crudi?

Per la conservazione ideale degli asparagi è consigliabile conservarli in frigorifero a 4°C di temperatura o meglio se immersi in acqua fredda potabile oppure avvolti in un panno umido. È opportuno evitare la prolungata esposizione alla luce e all’aria per conservarne le caratteristiche organolettiche e preservarne la freschezza e qualità.

La scelta più comoda e rapida è sicuramente conservare gli asparagi in frigorifero. Da crudo, questo ortaggio può resistere anche a lungo e ci sono diversi metodi da provare: il primo è sicuramente disporre gli asparagi ben puliti e asciutti in un contenitore ermetico, da posizionare nel cassetto dedicato a frutta e verdura.

Come si conservano gli asparagi cotti? La modalità è semplicissima: dobbiamo solo sbollentarli o cuocerli brevemente al vapore, giusto per ammorbidirli. Quindi li trasferiamo in un contenitore con chiusura ermetica e lo mettiamo in frigorifero. Il tempo di conservazione è sempre pari a 4-5 giorni. Al momento opportuno, termineremo la cottura seguendo la ricetta prescelta.

Come conservare gli asparagi crudi, invece? Quasi sempre li troviamo il mazzo tenuto insieme da un elastico: ebbene, non togliamolo; se non c’è, mettiamone uno. Gli asparagi devono restare in posizione verticale. Dopo aver eliminato un pezzetto dei gambi, mettiamoli in un contenitore di vetro e versiamo un po’ d’acqua, proprio come fossero fiori, insomma. Copriamoli con un sacchetto per alimenti e ci siamo: ora possiamo conservare gli asparagi nel frigorifero. Così sistemati, dureranno anche 5 giorni o più.

In alternativa, sempre senza togliere l’elastico, possiamo avvolgere la base degli asparagi con un tovagliolo di carta bagnato; ricordiamo, però, di sostituirlo dopo due giorni. Anche in questo caso, gli ortaggi vanno coperti con un sacchetto di plastica e messi in frigo.

Gli asparagi sono tra le verdure più amate e apprezzate della bella stagione. Si prestano a numerose e gustose ricette, sono ottimi per primi piatti, secondi, come contorno oppure da soli, per un pasto veloce e leggero. Ma come conservare questi ortaggi? Gli asparagi si possono conservare anche cotti, nel frigorifero naturalmente. Il consiglio, in questo caso, è quello di non cuocerli troppo a lungo ma soltanto il tempo necessario per ammorbidirli.

Possono essere sbollentati o cotti al vapore, rosolati in padella con un filo di olio o arrostiti. La cosa importante è sempre cuocerli lo stretto necessario. Per riporli in frigo e in attesa di consumarli è necessario usare un contenitore ermetico che non faccia prendere aria alle verdure e ne garantisca un’ottima tenuta. Ricordate che vanno comunque consumati entro una settimana.