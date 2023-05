Quanto costa una cena gourmet da Mugatitz in Spagna: menù degustazione e prezzi del famoso ristorante 2 stelle Michelin dello chef Andoni Luis Aduriz.

Mugaritz è un rinomato ristorante stellato che si trova a Errenteria, un comune situato nella provincia di Guipúzcoa, nei Paesi Baschi. Aperto nel 1998 dallo chef Andoni Luis Aduriz, che nel 2023 ha vinto il premio Icon Award dei The World’s 50 Best, il Mugaritz è considerato tra i migliori ristoranti al mondo, come dimostrano le 2 stelle Michelin e i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso dei primi 25 anni di attività.

La cucina di Andoni Luis Aduriz sfida le convenzioni e le aspettative, basandosi sulla curiosità e sulla ricerca. Nel suo laboratorio, in collaborazione con scienziati e artisti, sperimenta nuovi ingredienti, tecniche e sapori, al fine di creare piatti che stimolino la mente e i sensi dei clienti.

Il coinvolgimento è assicurato, grazie ai suoi piatti presentati con nomi enigmatici che invitano a scoprire la loro vera natura, andando oltre la semplice esperienza degustativa e lasciandosi trasportare in quello che diventa un vero e proprio gioco interattivo.

Menù degustazione e prezzi

Abbiamo brevemente delineato quella che è la filosofia dello chef Andoni Luis Aduriz, per farvi capire meglio ciò che ci si può aspettare se si sceglie di pranzare o cenare al Mugaritz. Ogni anno, il ristorante riapre dopo alcuni mesi di chiusura dedicati alla sperimentazione e alla messa a punto del menù degustazione, che cambia di anno in anno al fine di proporre anche ai clienti abituali un’esperienza sempre inedita.

La stagione 2023 per il Mugaritz si è aperta il 29 aprile e terminerà il 29 ottobre.

Il menù degustazione comprende circa 23-25 portate, che rappresentano perfettamente la filosofia e la mission di Andoni Luis Aduriz: portare la creatività e l’innovazione ai massimi livelli, sollevando l’asticella anno dopo anno sempre più in alto.

Il percorso degustazione non segue una logica lineare o un filo conduttore tradizionale, ma alterna piatti dolci e salati, crudi e cotti, solidi e liquidi, con l’intento audace di stupire i clienti, mettendo in discussione le loro abitudini e i loro pregiudizi.

Si tratta di un’esperienza culinaria unica nel suo genere, il cui prezzo è perfettamente in linea con la media dei ristoranti a 2 stelle Michelin. Per l’intero percorso della durata di 2 ore e mezza circa, si spendono 253 euro a persona, bevande escluse. È possibile optare anche per il pacchetto comprensivo di vini abbinati dal sommelier, al costo di 360 euro.