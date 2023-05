Descrizione

La pizza di anguria una ricetta sfiziosa e originale, che si prepara in pochi minuti con frutta fresca e yogurt greco dolcificato al miele. L’anguria è probabilmente il frutto più amato dell’estate, e servirla in questa veste divertente e colorata la renderà ancora più invintante. Si prepara semplicemente tagliando a spicchi una fetta di anguria e guarnendola con frutta fresca di stagione. Potete servirla in mille occasioni diverse: a merenda, come dessert leggero e rinfrescante o come alternativa alla classica macedodia.