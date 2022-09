Pranzare o cenare nel celebre ristorante a Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo è un sogno per chi ama la cucina italiana e vuole regalarsi un viaggio culinario di assoluta eccellenza. La favolosa location situata sulle sponde del Lago d’Orta, la maestosità della dimora storica in stile moresco e gli arredi d’epoca contribuiscono a rendere l’esperienza unica nel suo genere.

Scopriamo insieme i piatti del menù proposti dallo chef e come prenotare.

La location

Il ristorante di Antonino Cannavacciuolo si trova nella suggestiva dimora storica di Villa Crespi, costruita nel 1879 per volere dell’imprenditore Cristoforo Benigno Crespi, il quale inizialmente la rinominò Villa Pia, in onore di sua moglie Pia Travelli. La villa, costruita in stile moresco sotto le direttive dell’architetto Angelo Colla, si erge maestosa sulle sponde del Lago d’Orta, in uno dei borghi più belli d’Italia, Orta San Giulio in provincia di Novara.

Oltre al noto ristorante a 2 stelle Michelin, le stanze di Villa Crespi ospitano l’hotel e centro benessere Relais & Chateaux.

Il menù

Nella sua cucina stellata a Villa Crespi lo chef Antonino Cannavacciuolo propone una ricercata selezione di piatti ispirati alle eccellenze gastronomiche italiane, dal Nord al Sud della Penisola. Campano di origine e piemontese d’adozione, Cannavacciuolo crea i suoi piatti fondendo tradizione e innovazione.

Il ristorante propone tre menù degustazione e un menù alla carta, i cui prezzi variano dai 30 ai 120 euro.

In aggiunta è possibile ordinare una selezione di formaggi e di vini abbinati a ciascun menù.

Traccia

Il “Buon Viaggio”di Antonino Cannavacciuolo

Tonno vitellato

Riso Carnaroli, bottarga, midollo e ostrica

Sedano rapa, frutto della passione, aglio nero

Rombo chiodato, conchigliacei, alghe marine, taccole

Mela verde, cocco e caffè

Degustazione Itinerario dal Sud al Nord Italia

Il “Buon Viaggio” di Antonino Cannavacciuolo

Scampi di Sicilia alla “pizzaiola”, acqua di polpo

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Triglia, zucchine alla scapece, provola affumicata

Piccione, fegato grasso al grué di cacao, salsa al Banyuls

Pastiera

Mettici l’anima

Il “Buon Viaggio” di Antonino Cannavacciuolo

Animella al pomodoro, capperi, acciuga e levistico

Rane al burro

Spaghetto allo zafferano, ricci di mare, quinoa croccante

Anguilla alla beccafico, fegato grasso

Quaglia, scampo, salsa yakitori

Fragola, rabarbaro, habanero

Menù alla carta

Dal menù alla carta è possibile ordinare tutti i piatti presenti nel menù degustazione, più una selezione di altri piatti che comprende un antipasto, un primo piatto, un secondo di pesce, un secondo di carne (la spalla di agnello viene servita esclusivamente in porzione da 2 persone) e due dessert.

Cubo di Carne di Boves, cipolla marinata, cetriolo, caviale e ostrica

Cappellaccio alla genovese, quinto quarto di piccione

Sgombro, avocado, caviale e champagne

Spalla di agnello glassata alle spezie

Olio, olive e olivello

Viva l’Italia

Come prenotare

Il ristorante a Villa Crespi è chiuso il lunedì (pranzo e cena) e il martedì a pranzo. È possibile effettuare la prenotazione tramite email ([email protected]), telefonicamente al numero +39 0322 911902, oppure direttamente online, tramite il form presente sul sito ufficiale di Villa Crespi.