Quali sono i più importanti ristoranti stellati di Parigi e quanto si spende mediamente per una cena gourmet? Ecco i menù e i prezzi aggiornati al 2023.

La cucina francese è una delle più famose e apprezzate al mondo, grazie alla sua lunga tradizione storica, alla qualità e alla varietà dei suoi prodotti, nonché alla maestria dei suoi grandi chef, tra cui spiccano nomi celebri come Alain Ducasse, Pierre Gagnaire e Guy Savoy. Il prestigio della cucina francese è talmente grande che nel 2010 è stata riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco: un riconoscimento non riguarda solo i piatti, ma anche il contesto sociale e il gusto della convivialità che caratterizzano la cultura gastronomica francese.

Parigi è la capitale gastronomica della Francia e una delle città al mondo con più ristoranti segnalati nella guida Michelin, la più famosa e prestigiosa guida gastronomica. I ristoranti stellati a Parigi sono ben 120, suddivisi in 9 ristoranti con tre stelle, 14 con due stelle e 97 con una stella. Un numero considerevole, se rapportato al totale dei ristoranti stellati presenti nel territorio francese, che nel 2023 si attesta a 623.

Ma quali sono i migliori ristoranti stellati di Parigi e quanto si spende per una cena indimenticabile nella capitale francese? Scopriamolo insieme.

Tre stelle Michelin

Nei ristoranti con tre stelle Michelin si può gustare una cucina creativa, raffinata e impeccabile, servita in ambienti eleganti e curati.

Tra i ristoranti con tre stelle Michelin a Parigi, uno dei più famosi è Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, a due passi dai suggestivi Champs-Élysées. Lo chef Yannick Alléno offre una cucina moderna e innovativa, che esalta i sapori del territorio francese con tecniche originali e sorprendenti. Il menù degustazione da 7 portate ha un prezzo di 295 euro, mentre il menù da 10 portate ha un costo di 415 euro.

Un altro indirizzo impedibile è il ristorante Pierre Gagnaire, situato nell’hotel Balzac, in cui l’omonimo chef propone un menù degustazione al costo che varia da 175 euro a 390 euro. La sua è una cucina artistica e poetica, che gioca con i contrasti di sapori, colori e consistenze.

Per gli amanti della cucina vegetale, una tappa obbligata è Arpège, lo storico ristorante dello chef Alain Passard. Qui le verdure sono le protagoniste assolute, coltivate degli orti biologici dello chef e trasformate con arte e maestria in piatti colorati, creativi e deliziosi. Il menù degustazione a pranzo a un costo di 185 euro, mentre a cena si spendono 490 euro a persona.

Due stelle Michelin

Tra i ristoranti con due stelle Michelin a Parigi, uno dei più apprezzati è David Toutain, che porta il nome del giovane e talentuoso chef classe 1981. La sua cucina è basata sulla ricerca costante di nuovi sapori e abbinamenti, con un uso sapiente delle erbe aromatiche e dei fiori eduli. Il menù degustazione ha un costo che varia da 240 euro a 290 euro a persona.

Un altro ristorante da non perdere se si ama la cucina orientale è Le Gabriel, situato nell’hotel La Réserve Paris. Lo chef Jérôme Banctel propone una cucina che unisce la tradizione francese con le influenze giapponesi, creando piatti eleganti, equilibrati e raffinati. Si può provare il menù degustazione a un costo che parte da 128 euro e arriva a 348 euro a persona.

Per chi cerca una cucina più intima e familiare, una buona scelta è L’Astrance, il piccolo e accogliente ristorante dello chef Pascal Barbot. Qui si può gustare una cucina creativa e sorprendente, basata sui prodotti di stagione e sulle ispirazioni dello chef. Il costo del menù degustazione parte da 125 euro e arriva fino a un massimo di 285 euro a persona.

Una stella Michelin

I ristoranti con una stella Michelin a Parigi sono quelli che offrono una cucina di qualità, ma con un rapporto qualità-prezzo più accessibile rispetto ai ristoranti con due o tre stelle.

Tra i ristoranti con una stella Michelin a Parigi, uno dei più interessanti è Yam’Tcha, lo spazio gastronomico della chef Adeline Grattard. La sua cucina è un connubio tra la Francia e la Cina, con piatti che mescolano sapori dolci e salati, speziati e delicati. Il costo medio è di circa 150 euro a persona.

Un altro ristorante da provare è Septime dello chef Bertrand Grébaut. La sua cucina è fresca, leggera e naturale, con un uso sapiente dei prodotti locali e biologici. Il costo del menù degustazione è abbastanza contenuto e varia da 70 euro a 120 euro a persona.

Per chi dovesse avere nostalgia della cucina italiana, una buona opzione è Il Carpaccio, il ristorante dell’hotel Royal Monceau. Nel suo menù degustazione da 175 euro a persona, Lo chef Roberto Rispoli propone una cucina autentica e gustosa, che esalta i prodotti italiani di qualità.