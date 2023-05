Quanto costa mangiare sul traghetto? Menù e prezzi 2023

Viaggiare in traghetto è un’ottima soluzione per raggiungere le isole italiane o alcune destinazioni del Mediterraneo, portando con sé la propria auto e i propri bagagli senza le comuni limitazioni che comportano i viaggi in aereo.

Spesso prenotare un viaggio in traghetto è una scelta obbligata se si desidera visitare alcune isole minori (si pensi alla meravigliosa Capri nel Golfo di Napoli o all’Isola di San Pietro). Nel caso di traversate più lunghe (come per raggiungere la Sardegna o la Sicilia) optare per il traghetto ha i suoi indubbi vantaggi, anche per chi non ha la necessità di portare con se l’auto o tanti bagagli. Uno tra tanti? Potersi godere il panorama del mare, che in particolare al tramonto risulta a dir poco suggestivo.

Le maggiori compagnie di navigazione offrono innumerevoli servizi che consentono di godersi il viaggio in totale relax. Uno di questi è sicuramente quello della ristorazione, che mette a disposizione che possibilità di pranzare, cenare, fare colazione o godersi un semplice spuntino.

Ma quanto costa mangiare a bordo dei traghetti? Quali sono le opzioni disponibili e quali sono le differenze tra le varie compagnie marittime? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, confrontando i prezzi e i menù delle principali compagnie che operano in Italia: GNV – Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Tirrenia e Moby e Sardinia Ferries.

Mangiare a bordo dei traghetti: quanto si spende?

Le principali compagnie di navigazione offrono ai passeggeri diversi servizi e opzioni, più o meno dispendiose. I ristoranti presenti a bordo, oltre al menù alla carta, propongono anche dei comodi menù standard, solitamente più economici. Sono disponibili anche bar, gelaterie e caffetterie, in cui concedersi una pausa veloce o godersi un aperitivo. Non mancano le opzioni per chi è celiaco, intollerante al lattosio o allergico a qualche alimento in particolare.

GNV – Grandi Navi Veloci

GNV offre un’ampia scelta di ristorazione a bordo dei suoi traghetti, che include ristoranti, pizzerie, self service e lounge area. I prezzi variano a seconda della tratta e della stagione, ma in generale si può dire che il ristorante è l’opzione più costosa, con piatti che vanno dai 10 ai 20 euro circa. Il self service è più economico, con piatti che vanno dai 5 ai 10 euro circa, mentre i prezzi delle pizze hanno un prezzo medio i 10 euro.

Grimaldi Lines

Grimaldi Lines offre due tipi di ristorazione a bordo dei suoi traghetti: il ristorante à la carte, che propone una ricca varietà di piatti tipici della cucina mediterranea, e il self service. Si può optare per il menù completo a 30 euro, che include un antipasto, un primo, un secondo, un contorno, un dolce e una bevanda a scelta tra acqua, vino, birra o bibita analcolica.

Il self service offre invece una varietà di piatti caldi e freddi, insalate, frutta e dolci a un costo più contenuto: si spendono 15 euro per il pranzo e la cena, mentre per la colazione dolce o continentale 3,90 euro.

Tirrenia

Tirrenia propone tre tipi di ristorazione a bordo dei suoi traghetti: il ristorante à la carte (potrebbe rimanere chiuso d’inverno), il self service e il bar. Il ristorante à la carte offre una varietà di piatti tipici della cucina italiana e specialità regionali. I prezzi del ristorante variano in base al piatto, ma in generale si può dire che si va dai 10 ai 15 euro per un primo piatto e dai 15 ai 20 euro per un secondo piatto. I prezzi del self service sono più contenuti: 10 euro per il pranzo e 12 euro per la cena.

Moby

Anche a bordo delle navi Moby il ristorante à la carte potrebbe rimanere chiuso durante l’inverno, mentre ilself service è disponibile tutto l’anno. Il ristorante propone piatti della cucina italiana e internazionale, con una selezione di primi piatti, carne, pesce e verdure, il cui costo varia da 15 a 20 euro. Il menù bimbi ha un costo fisso di 14,90 euro.

Sardinia Ferries

Nelle navi Sardinia Ferries si può optare per la formula formula Yellow’s Self Goloso a 19,80 euro che comprende un’insalatina, un secondo piatto con contorno e un dolce, oppure acquistare il pacchetto Food Pass da 25 euro, da spendere nel ristorante e nel bar presenti a bordo.