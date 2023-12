Sono tanti i locali in cui è possibile andare a mangiare a Torino per gustare piatti tipici della tradizione come i ravioli al plin o il vitello tonnato: ecco una classifica dei ristoranti più buoni che si trovano nel capoluogo piemontese.

I migliori ristoranti di Torino: dieci proposte

Scatto

Al civico 156 di Piazza S. Carlo, si trova Scanno. Si tratta di un nuovo ristorante fine dining aperto da poco tempo all’interno di Gallerie d’Italia. Il locale, gestito dai fratelli Christian e Manuel Costardi, è uno dei migliori ristoranti del centro di Torino. Il ricco menù include pietanze come il vitello tonnato o il famoso riso in lattina dei Costardi Bros. I clienti possono anche scegliere uno dei due menù degustazione piuttosto che ordinare à la carte.

Locanda San Giors

Per gli amanti delle atmosfere vintage, Locanda San Giors è la scelta ideale in quanto non è soltanto uno dei migliori ristoranti di Torino ma anche uno dei più particolari in cui gustare la cucina tradizionale. Tra i cavalli di battaglia del locale c’è il bollito misto, preparato con sette differenti tagli di carne e servito con salse d’accompagnamento tra le quali figura anche il classico bagnetto verde al prezzemolo e la cognà, composta di frutta tipica delle Lanche che viene cotta nel mosto dell’uva. Il ristorante si trova al civico 3/A di Via Borgo Dora.

Ristorante Carignano

Un’altra novità da poco entrata in scena ma rapidamente diventata punto di riferimento per residenti e turisti di passaggio nel cuore di Torino è il Carignano, al civico 35 di via Carlo Alberto. Il ristorante gourmet, situato all’ombra della Mole, fa capo allo chef Davide Scabin che ha scelto di fare il suo grande ritorno al fine dining. Il locale si trova all’interno del Grand Hotel Sitea.

Scannabue

Se si volge lo sguardo ai Big Gourmand indicati nella Guida Michelin per l’eccelso rapporto qualità-prezzo, non si può non citare Scannabue. Il locale, tra i ristoranti tipici di Torino più interessanti e deliziosi, è ubicato al civico 25/h di Largo Saluzzo. Il menù offre piatti della tradizione e una vasta selezione di vini.

Azotea

Quando si arriva a Torino, uno dei ristoranti più particolari da visitare almeno una volta èAzotea, in via Maria Vittoria. Lo chefAlexander Roblespropone ai clienti la sua interpretazione di fine dining della cucina nikkei, scaturita da una singolare fusione tra la tradizione giapponese e quella peruviana. Il locale, inoltre, è noto per il pairing proposto con signature drink in abbinamento alle pietanze servite.