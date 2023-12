Quali sono i migliori locali di Firenze in cui andare a fare aperitivo se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Come ogni capoluogo italiano e città turistica, Firenze è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti e locali dove fare aperitivo: quali sono i migliori posti in cui andare? Ecco alcuni suggerimenti.

Dove fare aperitivo a Firenze: i locali migliori

Atrium Bar – Four Seasons Hotel Firenze

Al civico 99 di via Borgo Pinti, nei pressi di Palazzo della Gherardesca, c’è Atrium Bar, locale situato all’itnerno del Four Seasons Hotel Firenze. Presso il locale, è possibile gustare incredibili cocktail che vengono presentati ai clienti in modo scenografico. Tra i drink più amati ci sono il Vintage Negroni e il Moulin Rouge. È possibile, poi, anche cenare e ordinare il menù degustastione.

Locale

All’interno dell’antico palazzo delle Seggiole, in via delle Seggiole 12, si trova il Locale. Si tratta di uno spazio aperto tutti i giorni dall’ora dell’aperitivo fino a tarda notte. Il barman Matteo Di Ienno, che ha lavorato tra Londra e New York prima di arrivare a Firenze, realizza cocktail creativi e originali tra cui figurano fantastiche riletture dei drink più classici.

The Lodge Club

In viale Giuseppe Poggi 1, ci si può godere un incredibile panorama dalle terrazze di The Lodge Club. Dalle terrazze, infatti, è possibile osservare l’intero centro storico di Firenze mentre si fa un aperitivo o si ordina la cena. Il locale, con il trascorrere degli anni, è diventato un punto di riferimento essenziale nell’ambito della nightlife fiorentina.

SE.STO on Arno – The Westin Excelsior Florence

In piazza Ognissanti 3, al sesto e ultimo piano del The Westin Excelsior Florence Hotel c’è SE.STO on Arno. È una leggendaria terrazza che offre una vista a tutto tondo sui tetti di Firenze. Qui si può consumare un suggestivo aperitivo, assaggiando prodotti locali mentre si è circondati dalle bellezze del capoluogo toscano.

Giacosa

Giacosa, al civico 15r di via della Spada, è noto per essere da sempre il luogo d’incontro più amato dei dandy dell’epoca. Il menù, pensato dal team guidato da Lica Manni, è dedicato all’aperitivo italiano. L’omaggio alla tradizione vede la presenza in menù di classici come il Negroni anche non mancano rivisitazioni in chiave moderna della tradizionale ricetta inventata dal Conte nel 1919 come il Gibson Negroni o il Cham-on!, rivisitazione del Negroni Bianco. La vasta scelta dell’aperitivo vede scendere in campo anche le Giacosa Creations ossia rivisitazione di grandi classici dell’aperitivo italiano come il Garibaldi o il Cardinale.