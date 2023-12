Dove mangiare aringa ad Amsterdam? Se ci si trova in vacanza o se si sta facendo un viaggio nella capitale olandese, provare l’aringa mentre si visita la città famosa per i suoi canali, per i suoi musei e per la sua atmosfera gioiosa è un must. Servita con cipolle e sottaceti, l’alimento – rigorosamente servito crudo – è una delle prelibatezze locali da assaggiare. Si trova ovunque, soprattutto nei chioschi e nelle bancarelle. Ecco, quindi, alcuni dei migliori indirizzi.

Dove mangiare l’aringa ad Amsterdam

Lucius

Il ristorante Lucius, situato nel cuore di Amsterdam, a circa 400 metri dal Palazzo Reale, è molto famoso per i frutti di mare che serve ai clienti e per la location elegante. È un ottimo luogo in cui gustare le aringhe in un ambiente raffinato. La pietanza viene proposta in diversi modi: come antipasto, ad esempio, oppure come secondo piatto. Molto apprezzata, poi, è la carta dei vini, soprattutto bianchi, perfetti per accompagnare il piatto tipico.

Ristorante d’Vijff Vlieghen

Il ristorante d’Vijff Vlieghen è specializzato nei piatti tipici olandesi, tra i quali figurano anche pietanze a base di aringa. L’alimento, infatti, viene servito in una varietà di preparazioni (da quella cruda a quella affumicata). Il locale, molto elegante e ricco di storia, si trova sul canale Singel, a circa 600 metri da Piazza Dam.

Eetsalon Van Dobben

Fondato nel 1941 e situato nel quartiere De Pijp, Eetsalon Van Dobben è famoso per i suoi haring broodjes e altre specialità olandesi. La location è arredata in modo semplice e accogliente. In menù, non mancano le aringhe, pescate localmente e preparate con metodi tradizionali.

Volendammer Vishandel

Tra Piazza Dam, la stazione ferroviaria e il quartiere a luci rosse, si trova Volendammer Vishandel, noto per essere uno dei migliori locali di Amsterdam in cui andare a mangiare le tradizionali aringhe. La pietanza, infatti, è preparata sul posto, garantendo un sapere unico e autentico al piatto tipico. Oltre alle aringhe, è possibile assaporare altre specialità a base di pesce come le frittelle di merluzzo o le crocchette di gamberi.

Haringhandel Jonk

Haringhandel Jonk, azienda a conduzione familiare in attività da oltre mezzo secolo ubicata a 500 metri da Piazza Dam, serve presso la propria bancarella l’aringa tradizionale con cipolle e sottaceti. Oltre alle aringhe, è possibile mangiare anche altri piatti a base del medesimo alimento come il broodje haring (aringhe servite in un patino) o lo zure haring (aringhe marinate nell’aceto).