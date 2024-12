Scopri come preparare un rotolo al cacao con crema al cioccolato e noci, perfetto per le festività.

Ingredienti per il rotolo di cacao

Per realizzare questo delizioso rotolo di cacao, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

4 uova

100 g di zucchero

80 g di farina 00

20 g di cacao amaro in polvere

50 g di burro fuso

1 pizzico di sale

Per la crema al cioccolato:

200 g di cioccolato fondente

200 ml di panna fresca

100 g di noci tritate

Preparazione del rotolo al cacao

Inizia separando i tuorli dagli albumi. Monta i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi il burro fuso e mescola bene. In un’altra ciotola, monta gli albumi a neve ferma con un pizzico di sale. Unisci gli albumi al composto di tuorli, mescolando delicatamente per non smontarli. Infine, incorpora la farina e il cacao setacciati, mescolando con movimenti dal basso verso l’alto.

Versa l’impasto su una teglia rivestita di carta da forno e livellalo con una spatola. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 10-12 minuti. Una volta cotto, sforna e capovolgi il rotolo su un canovaccio umido, rimuovendo la carta da forno. Arrotola il rotolo su se stesso e lascialo raffreddare.

Preparazione della crema al cioccolato

Per la crema, sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde. Monta la panna fresca e, una volta che il cioccolato si è intiepidito, uniscilo delicatamente alla panna montata. Aggiungi le noci tritate e mescola fino a ottenere una crema omogenea.

Quando il rotolo è completamente freddo, srotolalo delicatamente e farciscilo con la crema al cioccolato. Arrotola nuovamente il dolce e avvolgilo nella pellicola trasparente. Lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora prima di servirlo.

Decorazione e varianti

Per decorare il tuo rotolo, puoi preparare una glassa al cioccolato sciogliendo del cioccolato con un po’ di burro e ricoprendo il dolce. Aggiungi delle noci tritate o dei confettini argentati per un tocco festivo. Se desideri un sapore più intenso, puoi aggiungere un po’ di rum o caffè alla crema al cioccolato.

Questo rotolo è perfetto per il pranzo di Natale o per una merenda in compagnia. Si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni, ma ricorda di lasciarlo a temperatura ambiente per qualche minuto prima di servirlo. Per una versione più leggera, puoi sostituire la panna con yogurt greco o crema di formaggio spalmabile. Inoltre, per chi ha intolleranze, è possibile utilizzare farine senza glutine.