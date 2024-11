Ingredienti per il rotolo di maiale al forno

Per preparare un delizioso rotolo di maiale al forno, avrai bisogno di:

1 kg di lonza di maiale

200 g di bietola fresca

100 g di pomodori secchi

2 spicchi d’aglio

50 g di pinoli (opzionale)

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Spago da cucina

Preparazione del ripieno

Inizia la preparazione del rotolo di maiale al forno lavando e lessando la bietola in acqua salata per qualche minuto. Scolala e strizzala bene per eliminare l’acqua in eccesso. In una padella, scalda un filo d’olio e aggiungi gli spicchi d’aglio tritati. Quando l’aglio è dorato, unisci la bietola e i pomodori secchi tagliati a pezzetti. Se desideri, puoi aggiungere anche i pinoli tostati per un tocco croccante. Cuoci per circa 5 minuti, mescolando di tanto in tanto, e poi lascia raffreddare.

Preparazione della carne

Prendi la lonza di maiale e aprila a libro, battendola leggermente con un batticarne per renderla uniforme. Condisci la carne con sale e pepe, quindi distribuisci il ripieno di bietola e pomodori secchi sulla superficie. Arrotola la carne su se stessa, formando un cilindro, e legala con lo spago da cucina per mantenerne la forma durante la cottura.

Cottura del rotolo di maiale

Preriscalda il forno a 180°C. In una teglia, versa un filo d’olio e adagia il rotolo di maiale. Cuoci in forno per circa 1 ora, girando il rotolo a metà cottura per ottenere una doratura uniforme. Durante la cottura, puoi bagnare la carne con un po’ di brodo o vino bianco per mantenerla morbida. Una volta cotto, lascia riposare il rotolo per 10 minuti prima di affettarlo.

Servire il rotolo di maiale

Il rotolo di maiale al forno farcito con bietola e pomodori secchi è pronto per essere servito. Puoi accompagnarlo con patate arrosto o verdure di stagione. Per un tocco in più, prepara delle salsine fatte in casa da servire a parte. Questo piatto è perfetto per pranzi festivi e occasioni speciali, grazie al suo sapore ricco e alla sua presentazione scenografica.

Consigli per la conservazione

Se ti avanza del rotolo di maiale, puoi conservarlo in frigorifero per 2-3 giorni, avvolto in un contenitore ermetico. Prima di gustarlo nuovamente, riscaldalo in forno a bassa temperatura, coprendolo con un po’ di brodo o vino bianco per mantenere la sua morbidezza. Puoi anche variare il ripieno utilizzando spinaci o aggiungendo formaggi come scamorza o provola per un sapore ancora più ricco.