Pesto di zucchine e noci: ricetta leggera e gustosa per Bimby Come preparare con il Bimby il delizioso pesto di zucchine e noci: una ricetta ideale per condire la pasta o creare delle sfiziose bruschette estive.

Girelle di pasta sfoglia con tonno e Philadelphia: ricetta sfiziosa Come preparare in soli 10 minuti le girelle di pasta sfoglia con tonno e Philadelphia: un antipasto rustico e sfizioso, perfetto per Pasqua.

Camy cream: ricetta per prepararla con il Bimby La nostra ricetta facile e veloce per preparare con il Bimby la soffice e invitante camy cream, ideale per farcire pasticcini, torte e crostate.

Falafel: ricetta originale libanese, sfiziosa e speziata Come preparare i tradizionali falafel di ceci, prezzemolo e aglio secondo la ricetta originale libanese, ottimi da gustare ancora caldi come antipasto.

Sogliola alla mugnaia senza burro: a ricetta light Ricetta della sogliola alla mugnaia senza burro: un piatto leggero e appetitoso.

Liquore alla banana senza panna e latte: ricetta fruttata Denso e cremoso, anche senza l’aggiunta di panna e latte: provate il nostro liquore alla banana, dolcissimo e facile da preparare.

Carote sott’olio: la ricetta della nonna, semplice e gustosa La ricetta facile e veloce delle carote sott’olio: una tipica conserva della nonna, ideale da servire come antipasto o utilizzare come condimento.

Dolci alla crema: un goloso trionfo di gusto La crema pasticcera, vero classico della pasticceria, oltre a poter essere gustata da sola può essere utilizzata come guarnizione o base per tanti dolci. In questo articolo illustriamo le ricette di cinque dolci preparati con la crema pasticcera.

Ricetta cioccolata calda con farina 00: densa e cremosa Per un momento di relax in perfetto mood invernale, preparate la ricetta della cioccolata calda con farina 00.