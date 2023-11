Zucchine cotte con la friggitrice ad aria: leggere e sfiziose La ricetta semplice e veloce delle zucchine con la friggitrice ad aria: croccanti e leggere chips cotte con poco olio, ideali da gustare come snack.

Pastella per fritti senza uova: ricetta con la birra, facile e veloce Come preparare in casa la pastella per fritti senza uova con birra ghiacciata: la ricetta semplice e aromatica, indicata per frittelle croccanti e leggere.

Fonduta di parmigiano: ricetta semplice, veloce e ricca di gusto Come preparare in pochi minuti la gustosa fonduta di parmigiano aromatizzata con noce moscata, ideale da servire come antipasto con dei crostini.

Polpette di patate e formaggio: sfiziose, rustiche e saporite La ricetta facile e veloce delle polpette di patate e formaggio: delle squisite crocchette dal ripieno filante, ideali da servire come antipasto o aperitivo.

Peperoni in agrodolce senza cottura: ricetta facile e veloce Come preparare i peperoni in agrodolce senza cottura in pochi minuti: ricetta semplice e gustosa, ideale da abbinare al pane per un antipasto veloce.

Vrasciole di patate calabresi: ricetta sfiziosa per l’aperitivo La ricetta semplice e gustosa delle vrasciole di patate: una variante vegetariana delle tradizionali polpette di carne calabresi, sfiziosa e invitante.

Cozze gratinate al forno: ricetta tipica della cucina tarantina Come preparare le cozze gratinate al forno secondo l’originale ricetta tarantina: gustoso e invitanti, ideali da servire come antipasto di mare.

Ceviche di salmone, mango e avocado: ricetta gourmet Come preparare la fresca e gustosa ceviche di salmone, mango e avocado: una rivisitazione esotica della classica ricetta tipica della cucina peruviana.

Patate vulcano cotte al forno: ricetta semplice e veloce Come preparare le gustosissime patate vulcano cotte al forno con pancetta e provola: una ricetta semplice e veloce, ideale da servire come antipasto.

Ceviche di ombrina: ricetta gourmet, fresca e saporita Come preparare in casa una squisita ceviche di ombrina marinata con cipolla rossa, zenzero e lime: una ricetta fresca perfetta per un aperitivo gourmet.