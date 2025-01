Scopri come partecipare alla campagna 'Salva il Natale' di Too Good To Go

La campagna ‘Salva il Natale’

La magia delle Feste non si esaurisce con il giorno di Natale. Infatti, grazie all’iniziativa ‘Salva il Natale’ promossa da Too Good To Go, è possibile continuare a gustare i prodotti tipici delle festività anche dopo il 25 dicembre. Questa campagna, attiva fino al 26 gennaio, offre l’opportunità di acquistare Surprise Bag contenenti una selezione di prelibatezze dolci e salate, come panettoni, pandori, cioccolatini e altri prodotti gastronomici, rimasti invenduti nei negozi aderenti.

Come partecipare all’iniziativa

Partecipare è estremamente semplice. È sufficiente scaricare l’app Too Good To Go, cercare la campagna ‘Salva il Natale’, selezionare la bag preferita e ritirarla presso uno dei punti vendita aderenti. Tra i negozi partecipanti ci sono grandi catene come Carrefour Italia, Eataly, IN’s, NaturaSì e Penny. Questo non solo permette di gustare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi, ma rappresenta anche un gesto concreto contro lo spreco alimentare.

Il valore della riduzione degli sprechi

Ridurre gli sprechi alimentari è una scelta fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente. Ogni anno, milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate, contribuendo a un problema globale che richiede attenzione e azione. Partecipando a ‘Salva il Natale’, non solo si ha l’opportunità di prolungare il sapore delle festività, ma si contribuisce anche a un futuro più sostenibile. Too Good To Go offre anche alcuni consigli pratici per ridurre gli sprechi quotidiani, incoraggiando tutti a riflettere su come valorizzare il cibo ogni giorno.

Un gesto per il pianeta e le tradizioni

Ridurre lo spreco alimentare significa rispettare il cibo, le tradizioni e il nostro pianeta. Ogni piccolo gesto conta e può fare la differenza. Unendosi a questa iniziativa, si ha l’opportunità di salvare non solo il Natale, ma anche di contribuire a un cambiamento positivo nel modo in cui consumiamo e valorizziamo il cibo. Scopri il piacere di salvare il Natale… salvando anche il cibo!