Ingredienti per le sardine ripiene

Le sardine ripiene di mollica sono un piatto che racchiude in sé la tradizione gastronomica mediterranea. Per prepararle, avrai bisogno di:

8 sardine fresche

200 g di mollica di pane

50 g di pinoli

50 g di uvetta

prezzemolo fresco q.b.

scorza di un’arancia

olio extravergine d’oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione del ripieno

Inizia la preparazione del ripieno tritando finemente la mollica di pane, i pinoli e l’uvetta. Puoi utilizzare un robot da cucina per ottenere una consistenza omogenea. Aggiungi il prezzemolo tritato e mescola bene il tutto. Condisci con un filo d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe a piacere. La scorza d’arancia grattugiata darà un tocco di freschezza al ripieno, rendendolo ancora più aromatico.

Farciamo le sardine

Una volta preparato il ripieno, prendi le sardine e puliscile accuratamente, rimuovendo le teste e le interiora. Aprile a libro e farciscile generosamente con il composto di mollica. Richiudi le sardine e fissale con uno stuzzicadenti se necessario. Questo passaggio è fondamentale per mantenere il ripieno all’interno durante la cottura.

Cottura al Bimby

Per una cottura perfetta, utilizza il Bimby. Posiziona le sardine nel Varoma e cuocile a vapore per circa 20 minuti a 100°C. Questo metodo di cottura permette di mantenere intatti i sapori e la morbidezza del pesce, esaltando la delicatezza delle sardine. Se non possiedi un Bimby, puoi cuocere le sardine in una vaporiera tradizionale o in una pentola con un cestello per la cottura a vapore.

Servire le sardine ripiene

Le sardine ripiene di mollica possono essere servite sia calde che tiepide. Accompagnale con un contorno leggero, come un’insalata di agrumi, per bilanciare i sapori. Questo piatto è ideale per un pranzo in famiglia o una cena con amici, portando in tavola un pezzo di tradizione siciliana. Per un tocco in più, puoi spruzzare le sardine con un po’ di aceto di vino bianco o succo di limone prima di servirle.

Varianti della ricetta

Se desideri provare una variante più tradizionale, puoi sostituire la mollica di pane con pangrattato tostato in padella e aggiungere finocchietto selvatico tritato e un pizzico di peperoncino al ripieno. Questi ingredienti daranno un sapore ancora più intenso e caratteristico al piatto. Non dimenticare di utilizzare ingredienti freschi e di qualità per ottenere il miglior risultato possibile.