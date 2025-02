Le proprietà nutrizionali della scarola

La scarola, appartenente alla famiglia delle Asteracee, è un ortaggio ricco di acqua e fibre, che la rende un alimento ideale per chi desidera mantenere un’alimentazione sana e bilanciata. Con un contenuto di circa 94 grammi di acqua per 100 grammi, questo vegetale è perfetto per idratarsi, specialmente nei mesi più caldi. Inoltre, la scarola è povera di calorie, apportando solo 19 kcal per 100 grammi, il che la rende un’ottima scelta per chi segue una dieta ipocalorica.

Dal punto di vista nutrizionale, la scarola è una fonte preziosa di sali minerali come potassio, calcio, ferro, fosforo e magnesio. È anche ricca di vitamine, in particolare di folati (vitamina B9), vitamina C e vitamina K, che svolgono ruoli fondamentali nel mantenimento della salute. I fitosteroli presenti nella scarola contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, rendendola un alimento benefico per il cuore.

I benefici per la salute

Grazie alla sua composizione, la scarola offre numerosi benefici per la salute. La sua ricchezza di fibre aiuta a migliorare la regolarità intestinale, agendo come un blando lassativo e prevenendo la stipsi. Inoltre, l’elevato contenuto di acqua e potassio favorisce la diuresi, contribuendo a mantenere il corretto equilibrio idrico dell’organismo e contrastando la ritenzione idrica.

La scarola è anche un’ottima alleata per chi desidera perdere peso, poiché le fibre aumentano il senso di sazietà e aiutano a controllare l’appetito. Inoltre, il suo apporto di sali minerali e nutrienti la rende ideale per gli sportivi, che necessitano di un’alimentazione ricca e bilanciata.

Come utilizzare la scarola in cucina

La scarola è un ortaggio estremamente versatile, che può essere consumato sia crudo che cotto. In insalata, le foglie fresche possono essere abbinate a ingredienti come olive, formaggi e frutta secca, creando piatti gustosi e nutrienti. Cotta, la scarola si presta a numerose preparazioni: può essere saltata in padella con aglio e olio, utilizzata in zuppe e minestre, oppure come ripieno per torte salate e focacce.

In Italia, la scarola è protagonista di molte ricette tradizionali, come la famosa pizza di scarola napoletana, un piatto ricco di sapori e storia. Inoltre, può essere utilizzata per arricchire primi piatti come risotti e pasta, o come contorno per carni e pesci. Sperimentare con la scarola in cucina significa scoprire un mondo di sapori e benefici per la salute.