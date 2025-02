Ingredienti per la cheesecake salata al salmone

Per preparare una cheesecake salata al salmone, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

250 g di taralli sbriciolati

100 g di burro fuso

250 g di ricotta

150 g di stracchino

100 g di salmone affumicato

Erba cipollina q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione della base

Inizia tritando finemente i taralli nel mixer. Aggiungi il burro fuso e mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Fodera una tortiera da 24 cm di diametro con carta da forno, assicurandoti di coprire anche i bordi. Versa il composto di taralli nella tortiera e premi bene per compattarlo. Metti in frigorifero per almeno 30 minuti per far solidificare la base.

Preparazione del ripieno

In una ciotola, setaccia la ricotta e unisci lo stracchino. Mescola con una frusta fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Aggiungi l’erba cipollina tritata e il pepe nero a piacere. Una volta amalgamati gli ingredienti, versa il composto sulla base di taralli e livella con una spatola. Lascia riposare in frigorifero per almeno 3 ore affinché si compatti bene.

Decorazione e servizio

Una volta che la cheesecake ha riposato, decorala con fette di salmone affumicato. Puoi creare delle roselline di salmone per una presentazione elegante o semplicemente distribuirlo a strati sulla superficie. Servi la cheesecake salata al salmone fredda, accompagnata da un’insalata fresca o da verdure di stagione. Questo antipasto è perfetto per un buffet o una cena speciale.

Consigli utili

Per una cheesecake ancora più saporita, puoi sostituire la ricotta con il Philadelphia o aggiungere scorza di limone grattugiata al ripieno. Se desideri variare le decorazioni, prova a utilizzare pomodorini ciliegini, cubetti di peperone crudo o cimette di cavolo lessato. Ricorda che la cheesecake si conserva in frigorifero per un paio di giorni, ma è consigliabile consumarla entro 24 ore per gustarne al meglio la freschezza.