Lo sciroppo d’acero è noto principalmente per far da condimento e per dar gusto ai pancake! Ma sapete che in realtà è sottovalutato perché è ricco di proprietà e benefici? Ecco quali sono!

Sciroppo d’acero: tutte le proprietà e benefici

Lo sciroppo d’acero è un dolcificante naturale che viene principalmente estratto dalla linfa dell’Acer saccharum (acero da zucchero) e dell’Acer saccharum nigrum (acero nero).

Il processo di produzione dello sciroppo d’acero è abbastanza semplice. Si parte dall’estrazione, con sistemi dai più rudimentali ai più industriali, della linfa degli aceri, una sostanza a questo stadio ancora trasparente. Questa viene poi trasportata nelle “sugar house”, le case dello zucchero, dove viene bollita per farle raggiungere la consistenza di sciroppo. Non è necessario l’utilizzo di alcuna sostanza aggiuntiva: la linfa è il solo e unico ingrediente della ricetta per lo sciroppo d’acero. Ma vediamo ora le proprietà e i benefici di questo dolcificante.

Lo sciroppo d’acero come detto è un dolcificante naturale. E’ meno calorico del comune zucchero da tavola (260 kcal contro 392 kcal per 100 grammi di prodotto) e per questo è da prediligere se si segue una dieta ipocalorica. Non spicca in termini di apporto vitaminico, ma la presenza di minerali è invece significativa, in particolare nella veste del calcio e del potassio.

Può essere considerato un integratore di zuccheri a rapido assorbimento e di minerali. Contiene un discreto quantitativo di saccarosio ed è ricco soprattutto di potassio e calcio, ma apporta anche ferro, zinco, selenio e vitamine del gruppo B.

Lo sciroppo d’acero ha qualità antiossidanti che la rendono un valido aiuto contro l’invecchiamento cellulare; pare che i composti fenolici vengano prodotti dalla pianta come meccanismo di difesa quando questa viene incisa per estrarne la linfa. Inoltre ha proprietà diuretiche e depurative che, unite al contenuto calorico inferiore alla maggior parte dei dolcificanti, lo rendono uno degli edulcoranti da preferire anche quando si vuole perdere qualche chilo!

L’oro ambrato del Canada è inoltre una miniera di antiossidanti, mentre gli altri nutrienti detti prima ne fanno un toccasana dal punto di vista diuretico, depurativo ed energizzante.

Sciroppo d’acero: proprietà, benefici e usi in cucina

Essendo un dolcificante potete usarlo benissimo nel tè, tisane, latte e persino caffè. Perfetto ovviamente per i dolci come i pancake, l’oro canadese è un topping ideale anche per waffle e torte. Anche per la preparazione di un dolce da forno, si può usare come sostituito allo zucchero.

I piatti salati vanno anche bene con quest’abbinamento dello sciroppo d’acero, grande alleato nella preparazione di salse e glasse per secondi piatti, o come condimento per le insalate. Perfetto anche per usarlo con i formaggi!