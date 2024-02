Descrizione

Gli scones sono dei tradizionali dolcetti al burro, simili a dei panini dolci, tipici della cucina scozzese. La ricetta originale inglese prevede che all’impasto venga aggiunta l’uva sultanina, ma non mancano anche le varianti con cioccolato in scaglie o mirtilli. Il ripieno è irresistibilmente goloso: panna montata e confettura di fragole, una vera delizia per il palato di grandi e piccini! Scoprite subito come prepararli in casa.