Descrizione

La salsa aioli è un delizioso condimento tipico della cucina spagnola, preparato con olio extravergine d’oliva e aglio, come facilmente intuibile dal nome ai-oli. Facile e veloce da realizzare, ottima da utilizzare in ogni occasione, per condire antipasti, contorni e accompagnare prelibati secondi di carne o pesce. L’aggiunta di limone le conferisce una piacevole nota acidula e la rende simile alla classica maionese. Scoprite come preparare la salsa aioli secondo la ricetta originale spagnola e utilizzatela per dare un tocco di sapore e cremosità in più ai vostri piatti!