Un viaggio tra dolci e tradizioni

Il 20 febbraio segna l’inizio di un’avventura culinaria senza precedenti su Food Network, con il lancio di “Pazzi di Dolci”. Questo nuovo programma, condotto da Ida Di Filippo e Tommaso Foglia, promette di portare gli spettatori in un affascinante tour tra le migliori pasticcerie d’Italia. Ogni settimana, i due conduttori esploreranno le diverse regioni italiane, scoprendo dolci iconici e ricette tradizionali che raccontano la storia e la cultura gastronomica del nostro Paese.

Le pasticcerie più amate d’Italia

Ogni puntata di “Pazzi di Dolci” sarà un’opportunità per immergersi nella ricca tradizione dolciaria italiana. Dalle famose pasticcerie di Milano ai piccoli laboratori artigianali di Sicilia, il programma metterà in luce le specialità locali e i segreti dei maestri pasticceri. I conduttori non solo assaggeranno i dolci, ma interagiranno anche con i proprietari delle pasticcerie, scoprendo le storie che si celano dietro ogni ricetta. Questo approccio non solo celebra la gastronomia, ma crea anche un legame tra le persone e le loro tradizioni culinarie.

Un’esperienza di convivialità e scoperta

In ogni episodio, il duo sarà accompagnato da gruppi di amici e familiari che condivideranno le loro raccomandazioni sulle migliori pasticcerie da visitare. Questo elemento di interazione rende il programma ancora più coinvolgente, poiché gli spettatori possono sentirsi parte di un’esperienza collettiva. Dopo aver assaporato le delizie locali, Ida e Tommaso saranno ospiti nelle case degli abitanti, dove potranno gustare una merenda fatta in casa e apprendere i segreti delle ricette tramandate di generazione in generazione. Questo scambio culturale arricchisce ulteriormente il viaggio, rendendo “Pazzi di Dolci” un programma imperdibile per gli amanti della cucina e della tradizione.

Disponibilità e accessibilità

“Pazzi di Dolci” sarà trasmesso su Food Network, canale 33 del Digitale Terrestre e canale 53 di Tivùsat. Gli episodi saranno disponibili anche in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda, permettendo a tutti di seguire le avventure culinarie di Ida e Tommaso in qualsiasi momento. Con un mix di cultura, gastronomia e convivialità, questo show si preannuncia come un vero e proprio tributo alla dolcezza italiana.