Un angolo di tradizione marchigiana

La Locanda Le Fate, situata nel cuore delle Marche, è un vero e proprio rifugio per gli amanti della cucina tradizionale. Qui, i visitatori possono gustare piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali, come le tagliatelle ai funghi porcini e gli gnocchi con radicchio, salsiccia, panna e noci. Questi piatti, apprezzati dalla clientela affezionata, rappresentano l’essenza della gastronomia marchigiana, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

Pizza e creatività culinaria

Non solo piatti tradizionali: la Locanda Le Fate si distingue anche per le sue pizze, preparate con maestria da Trisha, la proprietaria che ha avviato l’attività dopo aver conseguito il diploma all’Alberghiero. Grazie ai corsi della Nazionale Italiana Pizzaioli, Trisha ha affinato la sua tecnica, offrendo una pizza gourmet che spicca per originalità e gusto. Tra le proposte più apprezzate c’è la pizza con asparagi, guanciale, porcini e mozzarella di bufala, un abbinamento che esalta i sapori locali.

Un menù per tutti i gusti

La Locanda non dimentica nemmeno i vegetariani, offrendo una varietà di piatti che soddisfano ogni esigenza. Le bruschette e i taglieri con affettati al coltello sono solo alcune delle opzioni disponibili. Per gli amanti della carne, la grigliata mista e l’agnello cotto nel forno a legna rappresentano scelte imperdibili. I prezzi variano da 20 a 30 euro circa, rendendo l’esperienza gastronomica accessibile a tutti.

Un’esperienza da non perdere

Visita la Locanda Le Fate in via Alighieri a Smerillo per un’esperienza culinaria che unisce tradizione e innovazione. Con un’atmosfera accogliente e un menù ricco di sapori autentici, questo locale è il luogo ideale per chi desidera scoprire le delizie della cucina marchigiana. Per ulteriori informazioni, puoi contattare il numero 0734270454.