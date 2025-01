Un angolo di tradizione marchigiana

Nel cuore delle Marche, la locanda Le Fate si distingue per la sua offerta gastronomica che celebra i sapori autentici della cucina locale. Fondata da Trisha, una giovane chef che ha trasformato la sua passione in un’attività di successo, questa locanda è diventata un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola. Con un menu che spazia dalle tagliatelle ai funghi porcini agli gnocchi con radicchio, salsiccia, panna e noci, ogni piatto racconta una storia di tradizione e qualità.

Pizza e piatti di carne da non perdere

Oltre ai primi piatti, la locanda offre una selezione di pizze preparate con ingredienti freschi e di alta qualità. La pizza con asparagi, guanciale, porcini e mozzarella di bufala è un must per chi desidera un’esperienza culinaria indimenticabile. Non solo pizza, ma anche carni succulente come l’agnello cotto nel forno a legna e una grigliata mista che soddisfa anche i palati più esigenti. Ogni piatto è preparato con cura, utilizzando tecniche apprese da Trisha durante i suoi corsi con la Nazionale Italiana Pizzaioli.

Opzioni vegetariane e prezzi accessibili

La locanda Le Fate non dimentica i vegetariani, offrendo una varietà di proposte che includono bruschette e taglieri con affettati al coltello. Con un prezzo che varia da 20 a 30 euro, è possibile gustare un pasto completo senza svuotare il portafoglio. La combinazione di piatti tradizionali e un’atmosfera accogliente rende questo locale un luogo ideale per una cena in famiglia o una serata con amici.