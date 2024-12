Un evento unico per le festività

Se siete a Milano e desiderate vivere un’esperienza natalizia unica, non potete perdervi l’iniziativa che si svolge fino al 22 dicembre a City Life, in piazza Tre Torri. Qui, il Parmigiano Reggiano, simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana, si unisce alla musica per creare un’atmosfera festiva indimenticabile. L’evento, intitolato “Sinfonie di Gusto”, prevede concerti serali alle 18.00, dove musicisti delle principali orchestre milanesi eseguiranno classici natalizi, rendendo ogni sera speciale.

Musica e degustazioni: un connubio perfetto

Ogni concerto sarà accompagnato da degustazioni di Parmigiano Reggiano, permettendo ai visitatori di assaporare diverse varietà di questo formaggio straordinario. Dalla vacca bruna al Parmigiano di Montagna, ogni assaggio racconta una storia di biodiversità e tradizione. Durante l’evento, sarà possibile assistere anche all’apertura delle forme, un’arte che affascina e incanta, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un Natale da condividere

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, ha sottolineato l’importanza di condividere momenti speciali con familiari e amici durante le festività. “Non ci può essere Natale senza Parmigiano Reggiano”, ha affermato, evidenziando come questo prodotto non sia solo un alimento, ma un simbolo di convivialità e tradizione. Il 2024 segna un anno speciale per il Consorzio, con la celebrazione dei 90 anni dalla sua fondazione, e l’evento a City Life rappresenta un modo per estendere i festeggiamenti a tutti coloro che visitano Milano.

Un’installazione scenografica per il Natale

La piazza è decorata con 25 enormi pacchi regalo e un’installazione di due metri che riproduce una mezza forma di Parmigiano Reggiano, creando un’atmosfera magica e accogliente. Carmine Forbuso, direttore marketing del Consorzio, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo voluto portare il sapore unico del Parmigiano Reggiano direttamente nel cuore di Milano, allestendo un’iniziativa speciale in uno dei luoghi più iconici dello shopping meneghino”. Questo evento non è solo un’opportunità per gustare un prodotto d’eccellenza, ma anche per celebrare la tradizione e la qualità del Made in Italy.