Cos’è lo shokupan?

Lo shokupan è un pane in cassetta di origine giapponese che sta guadagnando popolarità in tutto il mondo, e in particolare in Italia. Conosciuto anche come Hokkaido milk bread, questo pane bianco è caratterizzato da una consistenza morbida e soffice, e un sapore delicato che lo rende perfetto per una varietà di preparazioni, dai toast alle ricette dolci. La sua versatilità e la sua leggerezza lo hanno reso un favorito tra i panificatori e i buongustai.

La ricetta di Davide Longoni

Per preparare lo shokupan, ci si può affidare all’esperienza di Davide Longoni, un rinomato panificatore italiano che ha dedicato la sua carriera alla riscoperta delle tecniche di panificazione tradizionali. La sua ricetta prevede l’uso di ingredienti di alta qualità, tra cui farina per brioche forte, latte intero, e lievito di birra fresco. La preparazione richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale è un pane che vale ogni sforzo.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare un pane da 1 kg, sono necessari i seguenti ingredienti: 320 g di farina per brioche forte, 315 g di latte intero, 105 g di farina per frolla debole, 45 g di burro, 25 g di zucchero, 15 g di miele, 10 g di sale, 10 g di lievito di birra fresco. La preparazione inizia con un preimpasto, mescolando latte e farine, seguito da un periodo di riposo per favorire l’idratazione della farina. Successivamente, si uniscono gli altri ingredienti, impastando fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea.

Il processo di lievitazione

Una delle fasi cruciali nella preparazione dello shokupan è la lievitazione. Dopo aver impastato, l’impasto deve fermentare in frigorifero per circa 16 ore, permettendo ai sapori di svilupparsi e alla maglia glutinica di rafforzarsi. Dopo il riposo, l’impasto viene diviso in porzioni e modellato in salsicciotti, che verranno poi disposti in uno stampo a cassetta per una seconda lievitazione di circa 2 ore. Questo passaggio è fondamentale per ottenere la tipica forma e consistenza del pane.

La cottura e il risultato finale

Una volta completata la lievitazione, il pane viene cotto in forno preriscaldato a 150 °C per 50-60 minuti. Il risultato è un pane dorato, con una crosta sottile e una mollica incredibilmente soffice. Dopo la cottura, è importante lasciarlo raffreddare completamente prima di affettarlo, per garantire che la consistenza rimanga perfetta. Lo shokupan è ideale per essere gustato da solo, oppure utilizzato per preparare deliziosi toast o sandwich.