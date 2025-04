Ingredienti per la crema di cipolle

Per preparare una deliziosa crema di cipolle, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma di alta qualità. Gli ingredienti principali includono:

4 cipolle grandi

50 g di burro

1 litro di brodo vegetale

200 ml di panna fresca

1 cucchiaino di semi di finocchio

Sale e pepe q.b.

Formaggio grattugiato (opzionale)

Preparazione della crema di cipolle

Iniziamo la preparazione della crema di cipolle. Per prima cosa, sbuccia e affetta le cipolle in modo sottile. In una pentola capiente, sciogli il burro a fuoco medio e aggiungi le cipolle. Cuoci lentamente, mescolando di tanto in tanto, fino a quando le cipolle non diventano trasparenti e morbide, circa 15-20 minuti. Questo passaggio è fondamentale per sviluppare il sapore dolce delle cipolle.

Una volta che le cipolle sono cotte, aggiungi i semi di finocchio e mescola bene. Dopo un paio di minuti, versa il brodo vegetale e porta a ebollizione. Riduci il fuoco e lascia sobbollire per circa 20 minuti, in modo che i sapori si amalgamino perfettamente.

La fase finale: frullare e servire

Dopo aver cotto la zuppa, è il momento di frullarla. Utilizza un frullatore a immersione per ottenere una consistenza liscia e cremosa. Se preferisci una crema ancora più ricca, puoi aggiungere la panna fresca durante il frullaggio. Assaggia e regola di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Per un tocco finale, puoi aggiungere del formaggio grattugiato come Parmigiano o Gorgonzola, mescolando bene fino a farlo sciogliere nella crema. Servi la crema di cipolle calda, magari accompagnata da crostini di pane tostato o una spolverata di erbe aromatiche fresche.