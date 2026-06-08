Serata gourmet a Giavera del Montello: degustazioni, show cooking e l’isola del gusto

La serata del 22 giugno vede tornare a Giavera del Montello la quinta edizione di Intavolando nel parcoun appuntamento che mette in scena la gastronomia territoriale tra cucina dal vivo, degustazioni e musica. Il parco secolare del ristorante La Cucina di Crema diventerà, dalle 19.30 a mezzanotte, un vero e proprio percorso sensoriale che unisce produttori, sommelier e chef in un’unica esperienza.

Organizzata dall’enogastronomo e artista Maurizio Potocnik Reeds e sostenuta dall’associazione Intavolandola manifestazione punta a valorizzare le filiere locali e le produzioni artigianali con un format che combina show cookingmixology e oltre 50 postazioni di assaggio.

Dieci chef in piazza e gli abbinamenti vino-cucina

Al centro della serata ci saranno le brigate dei dieci ristoranti affiliati all’associazione, ognuna impegnata a presentare un piatto ideato esclusivamente per l’occasione. Ogni portata sarà accompagnata da un abbinamento enologico scelto per esaltare ingredienti e tecniche: tra i protagonisti figurano aziende come Loredan GaspariniFoss MaraiColle Regina e La Viarteselezionate per dialogare con le proposte dei ristoranti presenti.

Accoppiamenti tra ristoranti e cantine

Il programma prevede coppie consolidate: La Cucina di Crema con Loredan Gasparini, Locanda da Condo con Foss Marai, Ristorante Da Ugo con Colle Regina, Locanda Solagna con Agricola Biasiotto e altre accoppiate che spaziano dai Colli Orientali del Friuli alla laguna veneziana. L’offerta include anche una drink-list curata dall’Osteria Alla Terrazza e una selezione di grandi rossi ospitati nella wine-room di Podere Sapaio (Bolgheri).

Isola del gusto 2026 e prodotti artigianali

La novità di questa edizione è la Isola del gustoun’area tematica dedicata alle eccellenze friulane e ad alcune eccellenze locali: la Trattoria da Nando proporrà i suoi celebri tagliolini al tartufo nero abbinati alle selezioni di Rodaro 1846 e Ronco dei Tassi, mentre lo Spolert presenterà le sue cotture al radical grill. L’isola valorizza inoltre l’olio extravergine Ecco di Cividale e altre produzioni distintive.

Dal mare alle montagne: espositori e sapori

Il parco ospiterà fornitori selezionati: dalle ostriche alle proposte di pasticceria mignon, dalla pizza gourmet ai formaggi d’alpeggio. Tra i nomi coinvolti figurano produttori di ostriche, la pizza di Tonino Eventi, i formaggi della Latteria Perenzin, i dolci di Tulipane e le selezioni di Ferro Wine. Questa pluralità di realtà serve a raccontare la filiera, mettendo in luce le connessioni fra terra, mare e artigianato locale.

Esperienza, intrattenimento e passaporto del gusto

L’atmosfera dell’evento sarà scandita da dj set e musica dal vivo, con sonorità a firma di Alfred Azzetto e dj Fopp, che contribuiranno alla formula fashion-lounge della serata. È suggerito un dress-code summer chicin linea con la natura elegante della manifestazione.

Il biglietto include il Passaporto del Gustoun libretto nominale che invita i partecipanti a proseguire il viaggio enogastronomico anche dopo l’evento: raccogliendo dodici timbri in diciotto mesi presso le aziende e i ristoranti aderenti al circuito si può ottenere un menu degustazione omaggio, misura pensata per incentivare il turismo enogastronomico consapevole.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il canale telefonico e WhatsApp al numero 0422 776042 e l’indirizzo email info@; sul sito ufficiale dell’associazione sono disponibili dettagli sulle formule di ingresso, che includono percorso classico e accessi con servizio sommelier dedicato.