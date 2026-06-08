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Serata gourmet a Giavera del Montello: degustazioni, show cooking e l’isola del gusto

La quinta edizione di Intavolando nel parco trasforma il parco de La Cucina di Crema in un percorso di sapori con dieci chef, più di 50 banchi d’assaggio, show cooking, cocktail d’autore e una wine-room dedicata ai grandi rossi

Pubblicato il 08/06/2026 alle 08:46
Serata gourmet a Giavera del Montello: degustazioni, show cooking e l’isola del gusto

La serata del 22 giugno vede tornare a Giavera del Montello la quinta edizione di Intavolando nel parcoun appuntamento che mette in scena la gastronomia territoriale tra cucina dal vivo, degustazioni e musica. Il parco secolare del ristorante La Cucina di Crema diventerà, dalle 19.30 a mezzanotte, un vero e proprio percorso sensoriale che unisce produttori, sommelier e chef in un’unica esperienza.

Organizzata dall’enogastronomo e artista Maurizio Potocnik Reeds e sostenuta dall’associazione Intavolandola manifestazione punta a valorizzare le filiere locali e le produzioni artigianali con un format che combina show cookingmixology e oltre 50 postazioni di assaggio.

Dieci chef in piazza e gli abbinamenti vino-cucina

Al centro della serata ci saranno le brigate dei dieci ristoranti affiliati all’associazione, ognuna impegnata a presentare un piatto ideato esclusivamente per l’occasione. Ogni portata sarà accompagnata da un abbinamento enologico scelto per esaltare ingredienti e tecniche: tra i protagonisti figurano aziende come Loredan GaspariniFoss MaraiColle Regina e La Viarteselezionate per dialogare con le proposte dei ristoranti presenti.

Accoppiamenti tra ristoranti e cantine

Il programma prevede coppie consolidate: La Cucina di Crema con Loredan Gasparini, Locanda da Condo con Foss Marai, Ristorante Da Ugo con Colle Regina, Locanda Solagna con Agricola Biasiotto e altre accoppiate che spaziano dai Colli Orientali del Friuli alla laguna veneziana. L’offerta include anche una drink-list curata dall’Osteria Alla Terrazza e una selezione di grandi rossi ospitati nella wine-room di Podere Sapaio (Bolgheri).

Isola del gusto 2026 e prodotti artigianali

La novità di questa edizione è la Isola del gustoun’area tematica dedicata alle eccellenze friulane e ad alcune eccellenze locali: la Trattoria da Nando proporrà i suoi celebri tagliolini al tartufo nero abbinati alle selezioni di Rodaro 1846 e Ronco dei Tassi, mentre lo Spolert presenterà le sue cotture al radical grill. L’isola valorizza inoltre l’olio extravergine Ecco di Cividale e altre produzioni distintive.

Dal mare alle montagne: espositori e sapori

Il parco ospiterà fornitori selezionati: dalle ostriche alle proposte di pasticceria mignon, dalla pizza gourmet ai formaggi d’alpeggio. Tra i nomi coinvolti figurano produttori di ostriche, la pizza di Tonino Eventi, i formaggi della Latteria Perenzin, i dolci di Tulipane e le selezioni di Ferro Wine. Questa pluralità di realtà serve a raccontare la filiera, mettendo in luce le connessioni fra terra, mare e artigianato locale.

Esperienza, intrattenimento e passaporto del gusto

L’atmosfera dell’evento sarà scandita da dj set e musica dal vivo, con sonorità a firma di Alfred Azzetto e dj Fopp, che contribuiranno alla formula fashion-lounge della serata. È suggerito un dress-code summer chicin linea con la natura elegante della manifestazione.

Il biglietto include il Passaporto del Gustoun libretto nominale che invita i partecipanti a proseguire il viaggio enogastronomico anche dopo l’evento: raccogliendo dodici timbri in diciotto mesi presso le aziende e i ristoranti aderenti al circuito si può ottenere un menu degustazione omaggio, misura pensata per incentivare il turismo enogastronomico consapevole.

Per informazioni e prenotazioni è attivo il canale telefonico e WhatsApp al numero 0422 776042 e l’indirizzo email info@; sul sito ufficiale dell’associazione sono disponibili dettagli sulle formule di ingresso, che includono percorso classico e accessi con servizio sommelier dedicato.

Scritto da Edoardo Castellucci

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