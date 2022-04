Descrizione

Rustico, stuzzicante e saporito: lo sformato di cipolle è un gustoso piatto unico preparato con uova, panna e parmigiano, ottimo da proporre anche in versione monoporzione come antipasto. Questa ricetta vegetariana è di una bontà unica: semplice e appetitosa allo stesso tempo, adatta alle occasioni di festa, ma anche a una semplice cena in famiglia.