Scopri come preparare un delizioso sformato di broccoli e ricotta, ideale per ogni occasione.

Ingredienti e preparazione dello sformato

Lo sformato di ricotta e broccoli è un piatto che si presta a molteplici interpretazioni. Per prepararlo, avrai bisogno di ingredienti freschi e di stagione. Inizia con 500 grammi di broccoli, 250 grammi di ricotta, 3 uova, 100 grammi di parmigiano grattugiato, sale, pepe e noce moscata a piacere. Puoi anche aggiungere formaggi filanti come scamorza o provola per un tocco extra di sapore.

La cottura e la presentazione

Dopo aver cotto i broccoli a vapore o in acqua bollente, frullali insieme alla ricotta, alle uova e al parmigiano. Aggiungi sale, pepe e noce moscata per insaporire. Versa il composto in uno stampo precedentemente imburrato e spolverato con pangrattato. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti, fino a quando la superficie non risulta dorata e croccante.

Varianti e suggerimenti per servire

Questo sformato è estremamente versatile. Puoi arricchirlo con ingredienti come mandorle a lamelle o erbe aromatiche nel pangrattato. Se ami i sapori piccanti, unisci del peperoncino al composto. Per una presentazione elegante, servi lo sformato in bicchierini da finger food o in porzioni monodose, accompagnato da un’insalata mista e pane integrale. Decoralo con cimette di broccolo e un filo d’olio extravergine per un tocco finale.

Conservazione e suggerimenti per il riscaldamento

Lo sformato di broccoli e ricotta si conserva in frigorifero per 2-3 giorni, ben coperto. Prima di servirlo, puoi riscaldarlo in forno a 150°C o al microonde. Se desideri prepararlo in anticipo, puoi anche congelarlo: assicurati di scongelarlo lentamente in frigorifero prima di riscaldarlo. Per una croccantezza extra, spolverizza la superficie con pangrattato misto a mandorle tritate e parmigiano prima di infornarlo.